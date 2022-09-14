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    • Ekonomi
    • 14.09.2022 11:10
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    • 14.09.2022 12:11
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    Bakan Kurum Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısını açıkladı

    Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konut projesine başvuranların sayısının 207 bini geçti." açıklamasında bulundu. 18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Konutlarda fiyat sınırı 2+1'lerde 770 bin, 3+1'lerde 950 bin TL oldu. Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

    Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.

    BAKAN KURUM SOSYAL KONUTA BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

    207 BİN BAŞVURU
    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Sosyal konut projesine başvuranların sayısının 207 bini geçti." açıklamasında bulundu.

    KONUTLARDA FİYAT SINIRI
    Kurum'un açıklamaları şöyle:

    Konutlarda fiyat sınırı 2+1'lerde 770 bin, 3+1'lerde 950 bin TL oldu. Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak.

    18 yaşındaki çocuklar aileye bakılmadan başvurabilecek.

    TAKSİT ÖDEMESİ SÖZLEŞMEYLE BAŞLAYACAK
    Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz.


        19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

        KONUT FİYATLARI
        2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)
        3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)
        Başvuru bedeli: 500 lira

        ARSA FİYATLARI
        350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)
        Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)
        Başvuru bedeli: 500 lira

        İŞ YERİ FİYATLARI
        350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)
        Başvuru bedeli: 2000 lira

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
        Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

        Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

        BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK
        Çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

        Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

        0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
        2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
        4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
        6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
        8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

        19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

        SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
        Başkan Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

        Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

        BAKAN KURUM DUYURDU: İYİ HABERİM VAR
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.


            BÖLGE VE İLLER BAZINDAKİ SAYILARI BELLİ OLDU
            Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 250 bin konutun, bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

            Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

            Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

            Kentsel dönüşümde de öncü rol oynayacak projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. Projenin, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

            MARMARA BÖLGESİNE 78 BİNİ AŞKIN KONUT
            Proje kapsamında, il ve bölgelere nüfus ve ihtiyaca göre farklı sayılarda konut inşa edilecek. Bu çerçevede, en fazla konut, 78 bin 650 ile Marmara bölgesinde yapılacak.

            Bu bölgenin ardından ikinci sırada yer alan İç Anadolu'ya 42 bin 508 konut inşa edilecek. İç Anadolu bölgesini, 30 bin 300 konutla Ege, 30 bin 36 ile Akdeniz, 29 bin 624 ile Güneydoğu Anadolu takip edecek.

            Karadeniz bölgesine 22 bin 410, Doğu Anadolu bölgesine de 16 bin 903 konut yapılacak.

                Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara'da İstanbul, İç Anadolu'da Ankara, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Antalya, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Karadeniz'de Samsun, Doğu Anadolu'da Van olacak.

                İLLERE GÖRE KONUT SAYILARI
                Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul'da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek.

                Üç büyükşehri takip eden Gaziantep'te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından, konut sayılarına göre illerin yüksekten düşüğe doğru sıralaması şöyle:

                "Bursa 8 bin 650, Konya 7 bin 500, Antalya 7 bin 100, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Kocaeli 5 bin 200, Mersin 5 bin 100, Diyarbakır 4 bin 800, Kayseri 4 bin 510, Hatay 4 bin 450, Manisa 4 bin 100, Balıkesir 3 bin 750, Samsun 3 bin 750, Van 3 bin 200, Kahramanmaraş 3 bin 101, Tekirdağ 3 bin 100, Aydın 2 bin 950, Denizli 2 bin 950, Sakarya 2 bin 750, Muğla 2 bin 600, Eskişehir 2 bin 499, Afyonkarahisar 2 bin 450, Mardin 2 bin 400, Trabzon 2 bin 300, Malatya 2 bin 251, Erzurum 2 bin 100, Sivas 2 bin 56, Ordu 2 bin 50, Çorum 1800, Kütahya 1800, Adıyaman 1750, Batman 1750, Elazığ 1651, Osmaniye 1550, Isparta 1515, Tokat 1500, Giresun 1450, Şırnak 1450, Zonguldak 1450, Edirne 1350, Yozgat 1302, Ağrı 1250, Çanakkale 1250, Aksaray 1212, Muş 1150, Düzce 1100, Rize 1100, Nevşehir 1069, Kastamonu 1058, Kırklareli 1050, Uşak 1050, Bitlis 1000, Niğde 1000, Çankırı 951, Amasya 950, Siirt 950, Kırşehir 939, Bolu 902, Burdur 864, Erzincan 847, Hakkari 804, Bingöl 800, Kars 800, Yalova 800, Karaman 751, Bilecik 750, Kırıkkale 719, Karabük 700, Sinop 600, Bartın 550, Iğdır 550, Artvin 500, Kilis 500, Gümüşhane 398, Bayburt 252, Ardahan 250, Tunceli 250."

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                Haberler Ekonomi Bakan Kurum Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısını açıkladı
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