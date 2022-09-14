Bakan Kurum Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısını açıkladı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.
BAKAN KURUM SOSYAL KONUTA BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.
207 BİN BAŞVURU
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Sosyal konut projesine başvuranların sayısının 207 bini geçti." açıklamasında bulundu.
KONUTLARDA FİYAT SINIRI
Kurum'un açıklamaları şöyle:
Konutlarda fiyat sınırı 2+1'lerde 770 bin, 3+1'lerde 950 bin TL oldu. Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak.
18 yaşındaki çocuklar aileye bakılmadan başvurabilecek.
TAKSİT ÖDEMESİ SÖZLEŞMEYLE BAŞLAYACAK
Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz.