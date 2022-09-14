2.280 TL taksitle 608 bin TL'ye ev sahibi olun! A'dan Z'ye TOKİ 250 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları, peşinat bedeli, ikamet şartları neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk etapta 250 bin konut, 50 bin arsa, 10 bin iş yeri olduğunu, başvuruların bugünden itibaren alınacağını, konutlarda taksitin 2 bin 280 liradan başlayacağını müjdeledi. Vatandaş, e-devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Peşinatlar ise kuradan sonra verilecek. İşte tarihin en büyük sosyal konut projesinin tüm detayları...
14.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 14.09.2022 07:02
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" dedi.