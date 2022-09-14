2.280 TL taksitle 608 bin TL’ye ev sahibi olun! A’dan Z’ye TOKİ 250 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları, peşinat bedeli, ikamet şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır" dedi.