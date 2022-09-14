TOKİ il il nerede kaç konut yapılacak TC kimlik numarasına göre başvuru tarihleri! 2022 TOKİ "0,2,4,6,8" TC numarasına göre BAŞVURU EKRANI
TOKİ için başvurular bugün itibariyle başladı. TC kimlik numarasına göre alınan başvurular sebebiyle vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. TOKİ devlet başvuru ekranına girildiğinde TC kimlik numarasının son hanesine göre işlemler bir gün arayla gerçekleştiriliyor. İlk hafta yoğunluk oluşmaması amacıyla alınan bu önlem sayesinde vatandaşlar kolaylıkla başvurularını tamamlayabilecek. 2+1, 3+1 daireler için taksit sayıları ve ödeme planları da açıklandı.2,280 ve 3,780 TL'lik taksitlerle 240 ay ay deli olarak ödenecek TOKİ konutlarının temelleri ise yılbaşında atılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek projenin hangi ilde kaç tane yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ hangi illerde, kaç tane yapılacak? TOKİ il ve ilçeler listesi yayınlandı mı? TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır? İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm merak edilenler...
14.09.2022 11:54 - Son Güncelleme: 14.09.2022 13:01
- 1 ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 2 ADANA KOZAN ADANA KOZAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
- 3 ADANA MERKEZ ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA,SEYHAN,YÜREĞİR,CEYHAN) 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 4 ADANA SARIÇAM ADANA SARIÇAM 800/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 5 ADANA TUFANBEYLİ ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 156 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 6 ADANA YUMURTALIK ADANA YUMURTALIK 300/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 7 ADIYAMAN BESNİ ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 8 ADIYAMAN ÇELİKHAN ADIYAMAN ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 9 ADIYAMAN GERGER ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 10 ADIYAMAN GÖLBAŞI ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 270 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 11 ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
-
- 12 ADIYAMAN SİNCİK ADIYAMAN SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 260 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 13 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 14 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 127/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 127 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 15 AFYONKARAHİSAR BAYAT AFYONKARAHİSAR BAYAT 4. ETAP 204/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 204 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 16 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
-
- 17 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 59 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 18 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 19 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 20 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 36 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 36 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 21 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 136 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 136 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 22 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 23 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3. ETAP 316 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 316 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 24 AFYONKARAHİSAR HOCALAR AFYONKARAHİSAR HOCALAR 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
- 25 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
-
- 26 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
27 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYON MERKEZ 191 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 191 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
28 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR BEYYAZI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
29 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 5. ETAP 278 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 278 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
30 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
31 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA GÜNEY 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 106 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
32 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 164 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
33 AĞRI DİYADİN AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
34 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
35 AĞRI MERKEZ AĞRI MERKEZ 778 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 778 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
36 AĞRI PATNOS AĞRI PATNOS 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
37 AĞRI TAŞLIÇAY AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
38 AĞRI TUTAK AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 132 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
39 AKSARAY AĞAÇÖREN AKSARAY AĞAÇÖREN 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
40 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
41 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
42 AKSARAY GÜLAĞAÇ AKSARAY GÜLAĞAÇ 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
43 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT 4. ETAP 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 106 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
44 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
45 AKSARAY SARIYAHŞİ AKSARAY SARIYAHŞİ 108 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 108 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
46 AKSARAY SULTANHANI AKSARAY SULTANHANI 4. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
47 AMASYA GÖYNÜCEK AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
48 AMASYA HAMAMÖZÜ AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
49 AMASYA MERKEZ AMASYA MERKEZ 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
50 AMASYA MERZİFON AMASYA MERZİFON 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
51 AMASYA SULUOVA AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 251 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
52 AMASYA ZİYARET AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 87 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
53 ANKARA AYAŞ ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
54 ANKARA BALA ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
55 ANKARA ÇAMLIDERE ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
56 ANKARA ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.800 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
57 ANKARA EVREN ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
58 ANKARA GÖLBAŞI ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.545 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
59 ANKARA KAHRAMANKAZAN ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
60 ANKARA KIZILCAHAMAM ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
61 ANKARA MAMAK ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.645 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
62 ANKARA POLATLI ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
63 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.626 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
64 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.800 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
65 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
66 ANTALYA AKSEKİ ANTALYA AKSEKİ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
67 ANTALYA ALANYA ANTALYA ALANYA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
68 ANTALYA DEMRE ANTALYA DEMRE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
69 ANTALYA FİNİKE ANTALYA FİNİKE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
70 ANTALYA GAZİPAŞA ANTALYA GAZİPAŞA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
71 ANTALYA İBRADI ANTALYA İBRADI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
72 ANTALYA KAŞ ANTALYA KAŞ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
73 ANTALYA KEMER ANTALYA KEMER 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
74 ANTALYA KORKUTELİ ANTALYA KORKUTELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
75 ANTALYA MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
76 ANTALYA MERKEZ ANTALYA MERKEZ 4600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.600 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
77 ANTALYA SERİK ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
78 ARDAHAN ÇILDIR ARDAHAN ÇILDIR 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 15.09.2022-31.10.2022
79 ARDAHAN GÖLE ARDAHAN GÖLE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
80 ARDAHAN MERKEZ ARDAHAN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
81 ARTVİN MERKEZ ARTVİN MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
82 AYDIN BOZDOĞAN AYDIN BOZDOĞAN 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 196 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
83 AYDIN BUHARKENT AYDIN BUHARKENT 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022