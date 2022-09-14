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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesine kısa sürede rekor başvuru
14.09.2022 13:24

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı. 18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Taksit ödemelerinin sözleşmenin imzalandığı zaman başlayacağını ve bunun 12 ay sonrayı bulabileceğini belirtti. Peşinatın finansmanı için bankalardan destek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı. Projenin ev ve kira fiyatlarına düşüreceğine dikkat çeken Kurum, "Kuralar gelecek yılın ilk çeyreğine kadar çekilecek." şeklinde konuştu.

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