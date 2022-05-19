Başvuru nasıl yapılır açıklandı! Gözler oradaydı! 5724’e kısa SMS gönderin anında binlerce lira hesabınıza yatsın!

Vakıfbank yaptığı açıklama ile birlikte, alakalı şartları gerçekleştiren bütün emekli vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli tüketici kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın ödeme ertelemeli kredi hizmetinin ayrıntıları… Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 24 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,91 olarak belirledi.
Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Devam Ediyor
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve düzenlediği her kampanyanın avantajlı fırsatları ile vatandaşın yanı sıra olduğunu gösteren Vakıfbank, nakit sıkışıklıklarının yaşandığı şu zamanlarda hem emeklilerin hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının başvurularına açık olan 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 24 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,91 olarak belirledi.