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    • Ekonomi
    • 20.05.2022 09:05
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    • 20.05.2022 09:06
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    Başvuru nasıl yapılır açıklandı! Gözler oradaydı! 5724’e kısa SMS gönderin anında binlerce lira hesabınıza yatsın!

    Vatandaşlar, bankaların tüketici kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, bilhassa emekli vatandaşları yakından ilgilendiren ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının ayrıntılarını yayınladı.

    takvim.com.tr
    Gözler oradaydı! 5724’e kısa SMS gönderin anında binlerce lira hesabınıza yatsın!

    Vakıfbank yaptığı açıklama ile birlikte, alakalı şartları gerçekleştiren bütün emekli vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli tüketici kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın ödeme ertelemeli kredi hizmetinin ayrıntıları… Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 24 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,91 olarak belirledi.

    Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Devam Ediyor

    Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve düzenlediği her kampanyanın avantajlı fırsatları ile vatandaşın yanı sıra olduğunu gösteren Vakıfbank, nakit sıkışıklıklarının yaşandığı şu zamanlarda hem emeklilerin hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının başvurularına açık olan 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

    Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 24 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,91 olarak belirledi.

        Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tablosu

        Vakıfbank'ın kuruluş sene dönümü amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu ve bayramda kullanılmasına izin verilen gereksinim kredisi kampanyasının misal hesaplama tablosu yayınlandı.

        Banka 125 bin TL limitli gereksinim kredisi kampanyasından 24 ay vade ve yüzde 1,91 faiz seviyesi karşılığında 40 bin TL'lik nakit desteği alabilmek isteyen kişilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 1.643,85 TL olarak hesapladı.

        Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

        Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan 3 ay ödeme ertelemeli tüketici kredisi kampanyasına banka şubeleri ve SMS aracılığı ile müracaat gerçekleştirmek mümkündür. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre kampanyaya SMS aracılığı ile müracaat yaparak vakit kazanmak isteyen vatandaşların, cep telefonlarının mesajlar kısmından sırası ile KREDI, T.C. kimlik no, doğum tarihi, aylık gelir bilgilerini yazmaları ve 5724'e kısa SMS göndermeleri gereklidir.

        İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan greksinimlerini karşılamak üzere verdiği kredidir.

            İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

            18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar gene de 20 yaş ve üstüne kredi vermektedir.)

            Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

            Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan ötürü takibe düşmemiş olmanız.

            Bazı hallerde kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

            Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

            Bunların dışında şayet ipotekli İhtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza hali istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde bütün hane halkının değil, sadece krediyi çekecek bireyin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine çoğu bankada gelirin en çok %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Ekonomi Başvuru nasıl yapılır açıklandı! Gözler oradaydı! 5724’e kısa SMS gönderin anında binlerce lira hesabınıza yatsın!
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