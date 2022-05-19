Başvuru nasıl yapılır açıklandı! Gözler oradaydı! 5724’e kısa SMS gönderin anında binlerce lira hesabınıza yatsın!

İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar gene de 20 yaş ve üstüne kredi vermektedir.)

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan ötürü takibe düşmemiş olmanız.

Bazı hallerde kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında şayet ipotekli İhtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza hali istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde bütün hane halkının değil, sadece krediyi çekecek bireyin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine çoğu bankada gelirin en çok %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.