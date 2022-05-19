2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Aralık ayı içerisinde duyurmuş olduğu yeni ekonomik modelden sonra hem döviz kurları hem de altın fiyatları bir gecede sert bir düşüş yaşamıştı. Ocak ayına girilmesi ile birlikte dengelenen ekonomi piyasaları, yapılan ürün ve hizmet zamlarının geri alınmasına yönelik vatandaşları umutlandırmıştı. Ancak beklendiği gibi olmadı.