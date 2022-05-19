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Haberler Ekonomi 2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL'lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL'lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Zorlu ekonomik şartların ortaya çıktığı şu günlerde alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, kamu bankası Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile hızlı kredi kampanyasını duyurdu. İşte Halkbank'ın hızlı kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
19.05.2022 10:15 - Son Güncelleme: 19.05.2022 10:15
2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 Aralık ayı içerisinde duyurmuş olduğu yeni ekonomik modelden sonra hem döviz kurları hem de altın fiyatları bir gecede sert bir düşüş yaşamıştı. Ocak ayına girilmesi ile birlikte dengelenen ekonomi piyasaları, yapılan ürün ve hizmet zamlarının geri alınmasına yönelik vatandaşları umutlandırmıştı. Ancak beklendiği gibi olmadı.

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2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Şubat ayının sonunda başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları, döviz kurlarının ve altın fiyatlarının tekrar yukarı yönlü hareketler sergilemesine sebep oldu.

2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Bu gelişmeler ile birlikte hemen hemen her gün yeni bir zam haberinin gündeme düşmesi, vatandaşların sabit olan gelirlerinin erimesine ve nakde olan ihtiyacın giderek artmasına yol açtı.

2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Vatandaşların içlerinde bulundukları nakit sıkışıklığı problemlerine daha fazla sessiz kalmak istemeyen kamu bankası Halkbank, yeni dönemde hızlı bir şekilde hesaplara yatırılan hızlı kredi kampanyasını duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

2 dakikada onaylanıyor anında hesabınıza yatıyor! Resmen duyuruldu: 13 TL ödeyerek, 10 bin TL’lik devlet kredisine ulaşabilirsiniz!

Halkbank Hızlı Kredi Kampanyası 2022

Türkiye'nin en köklü ve en önemli kamu kurumlarından birisi olan Halkbank, yeni dönemde de vatandaşların yararına, avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam ediyor.

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