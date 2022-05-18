Faiz oranı 0.89 - 0.99'u gördü! Konut kredisinde Ziraat, Vakıfbank, Halkbank fırsatı kaçmaz! 200, 400, 600 bin TL konut kredisi taksit hesaplama tablosu!
Uygun fırsatlı konut kredileri ev satın almak isteyenler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde konut kredisi paketleri açıklandı. Güncel kredi oranlarına göre en makul kredi veren bankalar arasında kamu bankaları yer alıyor. 0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek. Peki, 0.89 0.99 konut kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!
Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o kişilerin 10 yıl vadeli, 2 milyon liraya kadar kredi kullanabileceğini açıklandı. Ev almayı düşünenler hemen hesap yapmaya başladı. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisini kamu bankaları verecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 200, 400, 600 bin TL konut kredisi taksit hesaplama tablosu!
YENİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.
0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.