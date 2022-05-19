19 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Bugün gram gümüş ne kadar, kaç TL? Gümüş fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte güncel durum...

Gümüşün yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü gümüş fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.