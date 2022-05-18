180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi! İşte başvuru detayları açıklaması

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler amacıyla azami kredi limiti 100 bin TL'dir.

En az 1 senelik ustalık belgesine sahip ve alakalı meslek kolunda son 1 sene içerisinde işletme kuran girişimciler amacıyla azami kredi limiti 275 bin TL'dir. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında etkinlik gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi girişimcilere azami kredi limiti 275 bin TL'dir.

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi müracaat tarihi itibarıyla en az 1 senelik ustalık belgesine sahip olanlar.

Ustalık belgesiyle alakalı meslek kolunda, son 1 sene içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

KOSGEB doğrultusundan onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.