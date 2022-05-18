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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 09:18
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    • 19.05.2022 09:18
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    180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi! İşte başvuru detayları açıklaması

    Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!

    takvim.com.tr
    180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL’ye kadar kredi müjdesi verildi!

    Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Genellikle bayanları çalışma hayatında destekleyen bu kampanya kadın girişimcilere yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.

    180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi!

    Yeni gelen duyurulara göre Kadın girişimcilere yönelik yeni bir paket hazırlanmıştır. Bu paket dahilinde 275 bin TL'ye varan kredi çekme olanağı tanınmıştır. Yüksek miktarlarda kredi çekme imkânına sahip şahıslara ödeme basitliği da sağlanmaktadır. Buna göre kredileri 180 gün ödemesiz verilmektedir. Faiz oranları da çok düşük miktarda seçilmiştir.

    Böylece girişimci şahıslara ekonomik alanda düzelmek amacıyla bir hak tanınmıştır. Bu kampanyanın en büyük hedefi bilhassa yeni iş kuracak vatandaşlara cesaretlendirmek ve teşvik etmektir. Böylece ekonominin canlanması ümit ediliyor.

        Sıfır faizli kredi nasıl alınır?

        Girişimciler amacıyla kredi çekme şartları belirlenmiştir. Buna göre halihazırda iş bayanı olan vatandaşlar amacıyla tespit edilen tutar 100 bin lira. İlk kez iş kurmayı amaçlayan vatandaşlar amacıyla ise bu tutar 50 bin lira. Sıfır faizli kredi çekme imkanından yararlanmak amacıyla ise 1 senelik ustalık belgesi aranmaktadır.

        Ustalık belgesi olan şahıslar bu meslek kolunda iş kurdukları takdirde sıfır faizle 275 bin liraya varan krediyi çekebilecekler. Bunun amacıyla tespit edilen bankalardan bu krediyi alabilmek üzere müracaatta bulunabilirsiniz. Kadın girişimciler amacıyla çok mühim bir fırsat olarak görülen bu kredi ile çoğu bayan kendi işini kurup ekonomiye katkıda bulunmaya başlayacaktır.

        KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler amacıyla azami kredi limiti 100 bin TL'dir.
        En az 1 senelik ustalık belgesine sahip ve alakalı meslek kolunda son 1 sene içerisinde işletme kuran girişimciler amacıyla azami kredi limiti 275 bin TL'dir. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında etkinlik gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi girişimcilere azami kredi limiti 275 bin TL'dir.

        "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi müracaat tarihi itibarıyla en az 1 senelik ustalık belgesine sahip olanlar.
        Ustalık belgesiyle alakalı meslek kolunda, son 1 sene içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.
        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

        KOSGEB doğrultusundan onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi müracaat tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 275.000 TL'ye kadar kredi müjdesi verildi! İşte başvuru detayları açıklaması
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