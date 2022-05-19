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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 14:47
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    • 19.05.2022 14:47
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi. Nebati konuyla ilgili paylaşımında "Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

    Bakan Nebati Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ruiz ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Bakan Nebati, paylaşımında, "Diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelen bu yıl Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya gelmekten ve kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü
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