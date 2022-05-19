SGK yardımları açıklandı! Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

SGK Yardımları Nasıl Geri Alınır?

Yeni dönemde ya da daha önceki dönemlerde SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilmiş rastgele bir yardım kategorisine dahil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bu meraklarını nasıl giderebilecekleri konusu ile ilgili incelemeler yapmaya başladılar.