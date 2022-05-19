SGK yardımları açıklandı! Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir!

Türkiye Cumhuriyeti birtakım kurumları aracılığı ile vatandaşlara nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda yurttaşların isimlerine yatırılan yardımlar, birtakım sebeplerden dolayı göz ardı edilebilmektedir. Aralarında SGK'nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını denetim etmeleri amacıyla davette bulundular.
SGK'dan Vatandaşlara Çağrı!
Geliştirdiği projeler ve detaylı kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor.
Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrıte tespit edilen SGK, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeleri yönünde uyardı! Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği kaydedildi.