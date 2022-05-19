ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 5.000 TL verilecek! Kamu bankalarından günlük nakit hizmeti

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans

Düşük faizli ve faizsiz kredi hizmetleri ile ilgi çeken Ziraat Bankası, nakit avans adını verilen yeni hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. Ziraat Bankası'nın sahip olunan müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu taksitli nakit avans hizmetinin günlük çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırıldı. Söz hususu hizmetin azami vade adedi 12 ay ve aylık ortalama faiz seviyesi yüzde 1,79 olarak belirlendi.

Bankanın ilan etmiş bulunduğu bu bilgileri ışığında 5 bin TL tutarında nakit avans çekmek isteyen yurttaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 477 TL olarak hesaplandı.