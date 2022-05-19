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    • Ekonomi
    • 19.05.2022 09:16
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    • 19.05.2022 09:16
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    ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 5.000 TL verilecek! Kamu bankalarından günlük nakit hizmeti

    Vatandaşların nakde olan gereksinimlerini çözüme kavuşturabilmek adına girdikleri çözüm arayışı sürecine, kamu bankaları dahil oldu. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni devresinin taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması hedefi ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 5.000 TL verilecek!

    Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani iniş çıkışlar, gündelik hayatta satın alınan hizmet ürünlerinin fahiş fiyatlı etiketlere sahip olmasına yol açtı. Yaşanan bu ilerlemeler ışığında nakde olan gereksinimleri günden güne çoğalan vatandaşlar, bu sıkıntılarını süratli bir şekilde çözüme kavuşturabilmek adına kendileri amacıyla uygun düzeyde olan çözüm yollarını incelemeye başladılar.

    Vakıfbank Taksitli Nakit Avans

    Son olarak 68'inci kuruluş sene dönümü amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu tüketci kredisi hizmeti ile gündeme gelen Vakıfbank, giderek çoğalan nakit gereksinimlerine karşı yeni bir hizmet daha geliştirdiğini açıkladı. Bankanın, sadece sahip olunan müşterileri amacıyla geçerli olan yeni taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.

    Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan taksitli nakit avans hizmetinin üst sınırı, müşterinin sahip bulunduğu kartın limitine göre belirlendi. Fakat kartın çekim limiti ne olur ise olsun günlük nakit desteği, 4 bin TL ile sınırlandırıldı. Banka Business kart ve Tarım Kart kullanıcılar amacıyla söz hususu limiti 5.000 TL olarak bildirdi. Hem de alakalı hizmetin azami vade adedi 12 ay, aylık ortalama faiz seviyesi ise yüzde 1,91 olarak belirlendi.

        Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans

        Düşük faizli ve faizsiz kredi hizmetleri ile ilgi çeken Ziraat Bankası, nakit avans adını verilen yeni hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. Ziraat Bankası'nın sahip olunan müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu taksitli nakit avans hizmetinin günlük çekim limiti 10 bin TL ile sınırlandırıldı. Söz hususu hizmetin azami vade adedi 12 ay ve aylık ortalama faiz seviyesi yüzde 1,79 olarak belirlendi.

        Bankanın ilan etmiş bulunduğu bu bilgileri ışığında 5 bin TL tutarında nakit avans çekmek isteyen yurttaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 477 TL olarak hesaplandı.


        Halk Bankası Taksitli Nakit Avans

        Halk Bankası da nakit sıkışıklığı amacıyla omüşterileri amacıyla özel olarak taksitli nakit avans hizmetini geliştirdi. Söz hususu hizmetin azami vade miktarını 12 ay, aylık faiz seviyesinı yüzde 1,71 olarak belirleyen banka, günlük çekim limitini 15 bin TL ile sınırlandırdı.

        Taksitli Nakit Avans Nedir?

        Nakit avansın daha çok talep görmesi amacıyla birtakım bankalar doğrultusundan verdiği hizmettir. Tıpkı kredi çeker gibi borcu taksitli bir şekilde ödemenin olası bulunduğu bu teknik ile avansı bir anda değil, taksit taksit şeklinde ödeyebiliyoruz.

        Nakit avans ve kredi birbirine çok karıştırılan iki kavramdır. Bir de taksitli duruma gelince bu karışıklık iyice artmaktadır. Nakit avansta çekebileceğimiz oran kredi kartının yüzde yirmi beşi kadardır. Çekilen para ise kredi kartının limitini doldurmaktadır. Kredi kartından bağımsız ve faizsin olarak düşünmemeli ve kendimizi ona göre ayarlamalıyız.

            Nakit Avans Faiz Hesabı Nasıl Yapılmaktadır?

            Nakit avansta faiz hesabını bilmek, ödemeyi o tarafta yapmamız içi olabildiğince önemlidir. Çektiğimiz paranın ödemesini peşin olarak yapacaksak, nakit avans faiz hesabı ve nakit avans prosedür ücreti eş güdümlü alınmaktadır.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Ekonomi ATM noktalarına giden tüm müşterilere, anında 5.000 TL verilecek! Kamu bankalarından günlük nakit hizmeti
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