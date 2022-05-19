Kamuoyu ile paylaşıldı! 7 gün- 24 saat başvurulara 10.000 TL yatıyor! Nakit para ihtiyacınıza anında çözüm geldi

Artan nakit ihtiyaçları, hemen hemen her kesimden vatandaşın arayış içerisine girmesine sebep oldu. Nakit arayışlarına en uygun şekilde cevap veren kurumlardan birisi ise Halk Bankası oldu. Kamu kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, 10 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlayacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın 10 bin TL'lik nakit hizmetine ilişkin ayrıntılar