Ucuz elektrik için formüller masada! Vatandaşa çifte destek esnafa kademeli tarife

Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği destek miktarlarının artırılması ile Cemevi, dernek ve vakıfların 'ticarethane' tarifesinden çıkarılması konuları yer alacak. Türkiye global enerji zamlarını vatandaşa en az oranda yansıtmaya çalışırken, enerji yükünün vatandaş lehine azaltılması için yeni çalışmalarda yarın Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi. Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masada olacak.