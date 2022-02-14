15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Serbest piyasa - Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

15 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 15 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...
15 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 819,68
Gram altın satış: 819,83
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.332,00
Çeyrek altın satış: 1.354,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.672,00
Yarım altın satış: 2.709,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.207,74
Tam altın satış: 5.309,11