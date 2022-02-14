15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Serbest piyasa - Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

Gram altında ise Aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. Olabilir mi? Şubat ayı jeopolojik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı Mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırastı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu."