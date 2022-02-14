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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 06:30
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    • 15.02.2022 06:32
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    15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Serbest piyasa - Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Canlı altın grafiği ve uzman altın yorumları yatırımcıların sıklıkla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın fiyatlarının bu hafta ne yönde ilerleyeceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli." ifadelerine yer verdi. Peki, 15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

    15 Şubat altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki 15 Şubat 2022 Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı altın fiyatları...

    15 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 819,68

    Gram altın satış: 819,83

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.332,00

    Çeyrek altın satış: 1.354,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.672,00

    Yarım altın satış: 2.709,00

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 5.207,74

    Tam altın satış: 5.309,11

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.396,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.477,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 743,75

        22 ayar bilezik satış: 768,38

        İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI YORUMU!

        İslam Memiş, Mart ayındaki FED'in beklenen faiz artırımı kararına kadar alınan pozisyonları şöyle anlattı:

        "Varlıklarının yüzde 25'i için Şubat sonuna kadar beklemeye devam ediliyor.

        20 Aralık'ta dövizdeki hızlı düşüşle birlikte 10-11 bandından dolar ihtiyacı olanlar yüzde 50 alımını yaptı. Yüzde 25'ini 13.30'dan yaptı. Dolar tarafından ortalaması 11.43 liraya geldi. Bu kenarda duruyor.

        Gram altında ise Aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. Olabilir mi? Şubat ayı jeopolojik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı Mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırastı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu."
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        Haberler Ekonomi 15 Şubat 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Serbest piyasa - Kapalıçarşı canlı altın fiyatları!
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