SON DAKİKA! Elektrik fiyatlarına düzenleme için kritik zirve yarın toplanıyor! Gündem elektrikte yeni tarife





10 GÜNE AÇIKLANIYOR

Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ

Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

DAĞ: KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.