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    • 10.02.2022 13:17
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    • 10.02.2022 13:47
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    SON DAKİKA! Elektrik fiyatlarına düzenleme için kritik zirve yarın toplanıyor! Gündem elektrikte yeni tarife

    Son dakika haberi... Elektrik fiyatlarıyla ilgili yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın bir zirve düzenleyecek. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek. Görüşmenin ilk maddesi elektrikte yeni tarife olacak.

    Elektrik fiyatlarına düzenleme için kritik zirve toplanıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetlerin ardından yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Ticarethaneler, konutlar, vakıflar ve cemevlerine gelen faturalar ayrı ayrı ele alınacak. Toplantıda, enerji dağıtım şirketleri yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri maliyet hesabı yapacak. Maliyet hesabı sonrası düzenlemenin çerçevesi belli olacak.

    BAKANLIKTA ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK
    Elektrik fiyatları üzerinde yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yarın zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek.

    KALEM KALEM MALİYET HESABI YAPILACAK
    Şirketlerle ilk gündem maddesi ise elektrikteki yeni tarife olacak. Toplantıda elektrikteki maliyet hesabı şirketlerin gelir ve borçları da değerlendirilecek. Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

        DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK
        Dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

        YÜKSEK ELEKTRİK FATURASINA FORMÜL
        Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.



        10 GÜNE AÇIKLANIYOR
        Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

        TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ
        Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

        DAĞ: KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.

        EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR
        Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Elektrik fiyatlarına düzenleme için kritik zirve yarın toplanıyor! Gündem elektrikte yeni tarife
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