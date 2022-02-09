Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül!

2- 210 KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw'lik sınırın 230 kw'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.