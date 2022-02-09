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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 09:20
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    • 09.02.2022 09:33
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    Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrikteki yüksek fatura şikâyetlerine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklaması gözleri yeni kararlara çevirdi. Özellikle son zamanlarda vatandaşların canını yakmaya başlayan elektrik faturalarının düşürülmesi için formül arayışı başladı. Faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

    Faturayı düşürecek 4 formül

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrikteki yüksek fatura şikâyetlerine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklaması gözleri yeni kararlara çevirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın gelen şikâyetleri yakın takibe aldığı belirtildi.

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    Faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw'ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

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    Elektrik konusunda bu yılın başında meskenlerde kademeli tarife yöntemine geçildi. Buna göre, 150 kilovatsaata kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Daha sonra 150 kw'lik sınır 210 kw'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları sonrası gözler, Cumhurbaşkanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çevrildi.

    İŞTE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN 4 ALTERNATİF

    Bir süredir vatandaş ve esnaftan gelen şikâyetler nedeniyle yeni kararlar alınabileceği kulislerde konuşuluyordu. Kulislerde ve sektörde konuşulan alternatifler şunlar:

        1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.

        2- 210 KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw'lik sınırın 230 kw'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

        3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.

        4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Dağıtım bedeli de yıl başında yüzde 25 oranında artırılmıştı.

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        Faturayı düşürecek 4 formül
        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül!
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