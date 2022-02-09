Elektrik faturalarının indirilmesi için konuşulan 4 formül!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrikteki yüksek fatura şikâyetlerine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklaması gözleri yeni kararlara çevirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın gelen şikâyetleri yakın takibe aldığı belirtildi.
Faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw'ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.
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Elektrik konusunda bu yılın başında meskenlerde kademeli tarife yöntemine geçildi. Buna göre, 150 kilovatsaata kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Daha sonra 150 kw'lik sınır 210 kw'ye yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları sonrası gözler, Cumhurbaşkanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çevrildi.
İŞTE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN 4 ALTERNATİF
Bir süredir vatandaş ve esnaftan gelen şikâyetler nedeniyle yeni kararlar alınabileceği kulislerde konuşuluyordu. Kulislerde ve sektörde konuşulan alternatifler şunlar: