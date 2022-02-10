Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 07:55
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan talimatı verdi: Vatandaşa, çiftçiye, iş dünyasına nefes aldıracak 3 paket!

    Gübre, mazot, yem ve ilaç maliyetini yüzde 50 düşürecek. İşverene Kredi Garanti Fonu kefaletli kaynak hazır. Bakanlık, fiyatları düşürecek yeni bir çalışma yapıyor. Konutlarda kilovat sınırının yükseltilmesi gündemde. Esnafa da kademeli tarife uygulanacak. Ayrıca cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması sağlanacak.

    Türkiye’ye nefes aldıracak 3 paket!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Gübre, elektrik ve mazot fiyatları gibi girdi maliyetleri yükselince çiftçiler ya tarım alanlarını daralttı ya ekim yapmamaya başladı. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı döneme gelmesi üretimi de tehdit eder hale geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş, gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi.

    FİYAT YÜZDE 50 DÜŞEBİLİR
    Tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Birkaç alternatif hazırlanıp Başkan Erdoğan'a sunulacak. Çiftçiye verilen ve kafa karıştıran onlarca farklı destek bulunuyor. Bunlar parça parça olduğu için istenilen amaca da ulaşılamıyor. Öncelikli olarak destekler sadeleştirilecek.

    Onlarca kalem yerine çok daha az ama daha işlevsel bir destek politikası uygulanacak. Desteklerin, mazot, ilaç, yem gibi 4 ana unsur üzerinden yapılması planlanıyor. Belirlenen dört girdi için yüksek destekler sağlanacak. Bu desteklerin oranının maliyetin yüzde 50'sini bulması üzerinde duruluyor. Bu da çiftçinin girdi maliyetlerinin neredeyse yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor.

    TARIM KREDİYE YENİ MODEL
    Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri de yeniden yapılandırılacak. Tarım kredilerinin çiftçiye destekte daha fazla rol alması, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

        GİRDİ MALİYETLERİ 1 YILDA ARTTI
        Mazot, gübre ve yem çiftçilerin en büyük girdi kalemleri arasında yer alıyor. Çiftçinin en önemli girdilerinden biri olan motorinde bir yıllık artış yüzde 134'ü buldu, litresi 15 TL'yi geçti. Sulamada kullanılan elektriğe gelen yüzde 92'lik zam ve 13 bin TL'yi bulan gübre fiyatları nedeniyle üretici bu yıl üretimden kaçıyor. Son bir yılda çiftçinin kullandığı klasik gübrelere de yüzde 300-400 zam geldi.



        10 YIL VADELİ UCUZ KREDİ
        Hükümet, iş dünyasını rahatlatacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak, toplam 60 milyar TL'ye ulaşacak ucuz ve uzun vadeli kredi paketi hazırlıklarını tamamladı. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hafta sonu detayları açıklaması bekleniyor.

        ANINDA NAKİT PARA
        KGF teminatıyla sağlanacak krediler üç ayrı pakette kullandırılacak. Yatırım destek paketi, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara verilecek. Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler ihracat destek paketinden yararlanacak. KOBİ'lerin işletme harcamalarını gidermeleri için kartlı ödeme desteği sunulacak. Bankalar bu konuda altyapıyı hazırladı.

        Kartlı ödeme desteği, kredili mevduat hesabı yani KMH gibi vadesiz mevduat hesabına tanımlanacak. Esnaf ve KOBİ'lere limiti önceden belirlenmiş ve hesabına tanımlanmış nakit para desteği sunulacak. Böylece, acil nakit ihtiyaçları yeni destek paketiyle karşılanabilecek. Yeni destek paketlerinde faiz oranlarıyla ilgili çalışma da yapıldı. Bankalar, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+1.5 puan önerisinden bulundu. Şu anda TLREF faizi yüzde 14.5. Bunun üzerine 1.5 puan daha eklendiğinde verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak. Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi fraizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.


            VADE 10 YIL PLANLANDI
            Edinilen bilgilere göre, işletme ve yatırım kredileri şeklinde planlanan paketle iş dünyasına uzun vadeli TL cinsi kredilerle nefes aldırılacak. Kredilerin vadesinin 8 ila 10 yıl olması düşünülüyor. Bankacılar, yatırım kredilerinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem getirileceğini belirtiyor.


            YÜKSEK ELEKTRİK FATURASINA FORMÜL
            Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

            10 GÜNE AÇIKLANIYOR
            Sabah'ta yer alan habere göre, cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.


            TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ
            Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.

            DAĞ: KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.


                EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR
                Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yalnız Kurt son fragman izle
                Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan talimatı verdi: Vatandaşa, çiftçiye, iş dünyasına nefes aldıracak 3 paket!
                    SON DAKİKA