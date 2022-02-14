Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yapılacak açıklama bekleniyor. Geçen ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar vermişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte toplantı tarihi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ve faiz kararı toplantı sonrası açıklanacak.
GEÇEN AY YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKILMIŞTI
Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirilmişti.
Duyuruda, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtilmişti.