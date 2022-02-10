Avrupa’da fiyatlar Türkiye’den daha mı ucuz? İşte elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması

Household Energy Price Index'in (HEPI) hazırladığı diğer bir tabloda Avrupa ülkelerinin başkentlerindeki doğal gaz faturalarında yer alan enerji bedeli dışı kalemlerin dağılımı bulunuyor. Buna göre Türkiye, enerji bedeli dışı bedeller toplamı (vergiler dahil) en düşük olan 22. ülke.





Türkiye'de vatandaş, doğal gazın toplam maliyetinin ne kadarını ödüyor? Türkiye, şu an da doğal gazda yüzde 99 oranında dışa bağımlı. Keşfedilen rezervlerin kullanıma alınması ve diğer keşiflerle birlikte bu oran yakın zamanda hızla düşecek.

Dolayısıyla yurt dışı piyasalardaki yükselişlerden etkilenmememiz mümkün değil. Ancak bu durumda bile konutunda doğal gaz kullanan vatandaşa gelen faturanın yüzde 72'sini devlet ödüyor.