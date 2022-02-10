Avrupa’da fiyatlar Türkiye’den daha mı ucuz? İşte elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması

Dünya ekonomisi, koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışırken, küresel enerji krizinin 2022'de de dünyadaki ekonomik toparlanmayı derinden etkilemeye devam edeceği öngörülüyor.
SALGIN ARDINDAN HIZLA ARTAN TALEP FİYATLARI PATLATTI
Enerji talebinde tarihi düşüşe neden olan koronavirüs salgını, kapanmaların ardından tekrar açılan ekonomilerin hızla artan petrol, doğal gaz ve kömür talepleri karşısında fosil yakıt piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol açtı.
Enerji talebinin düşmesiyle yatırımlar durma noktasına gelirken tedarik zincirlerinde dalgalanmalar başladı.
Salgın döneminde düşen enerji üretimi henüz ivme kazanmadan talebin hızla artması, enerji fiyatlarını Avrupa ve ABD gibi bölgelerde rekor seviyelere çıkararak piyasalarda aksaklıklara neden oluyor.
MUHALEFET ALGI PEŞİNDE
Koronavirüs salgını süreciyle oluşan enerji krizi Türkiye'de de etkisini gösterdi. Muhalefetin gerçekleri görmezden gelerek algılarla hükümeti hedef alması ve özellikle HDP ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturaları' üzerinden giriştiği sivil itaatsizlik denemesi büyük tepki çekti.
Dünyanın etkilendiği krizi sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi gösteren muhalefetin aksine Avrupa ile Türkiye'nin elektrik ve goğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması yapıldığında gerçek açıkça ortaya çıktı. Gelin karşılaştırmayı yakından inceleyelim...
TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİ
Toptan gaz fiyatlarındaki küresel artıştan ötürü 2021 itibariyle Avrupa ve Türkiye'de tüketilen doğal gazın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.
Doğal gazın birim fiyatlarındaki bu artışın temel sebepleri; düşük stok seviyeleri, Asya ülkelerinden gelen yüksek talep, yüksek karbon fiyatları ve kesintilerdi.
Serbest piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı: - 2020: 125-130 dolar - 2021: 1.200-1.300 dolar (Kısa süreliğine 1.500 dolar seviyelerini gördü) - Artış: 8-10 kat
Energy Price Index'in 9 Avrupa ülkesi başkentinin kWh başına aylık kaç centEuro ödediğine ilişkin oluşturduğu grafik, 2021 boyunca gerçekleşen yükselişi gösteriyor.
Görüldüğü üzere 2021 sonunda Avrupa'da en pahalı doğal gazı, İsveç'in başkenti Stockholm halkı ödüyordu. İkinci sırada Danimarka'nın başkenti Kopenhag, üçüncü ise Amsterdam vardı. 2021'de 27 AB ülkesinde kWh başına ayda ortalama 7,5 centEuro doğal gaz faturası ödendi.