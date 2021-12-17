Asgari ücret belli oldu milyonların yüzü güldü! Artık çalışanların en düşük ücreti 4.253 TL

Fatih Yılmaz (35): Beklentilerin üzerinde yüzde 50'lik bir artış yapıldı. Cumhurbaşkanımız yine çalışanın yanında oldu. Bundan sonra enflasyon karşısında vatandaşın ezilmemesi gerekiyor.

Servet Cihan (55): Bu ekonomik şartlarda beklentinin üzerinde güzel bir rakam açıklandı. Bunun son 50 yılın en yüksek rakamı olması bizleri sevindirdi. Devletimiz her zorluğun altından kalkacak güçtedir. Allah razı olsun.

Osman Öztop (30): Türkiye, Cumhuriyet tarihinin asgari ücretteki en büyük zammını gerçekleştirdi. Piyasalardaki hızlı artışın karşılığında devletimizin bunu görmesi ve buna yönelik asgari ücretlinin maaşını yükseltmesi çok doğru bir harekettir. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.