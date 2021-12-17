Asgari ücret belli oldu milyonların yüzü güldü! Artık çalışanların en düşük ücreti 4.253 TL

Hükümet 6 milyondan fazla asgari ücretlinin beklediği 2022 yılı ücret artışını açıkladı. 2022 yılında asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak belirlendi. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.05 artış yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.
İŞVERENE 450 TL DESTEK
SABAH'ta yer alan habere göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Asgari ücret artışının yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor."