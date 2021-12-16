2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yer alan Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK ve Türk-İş yetkilileri katıldı.
ERDOĞAN 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;
Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.
Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.
Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.