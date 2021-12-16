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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 12:22
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    • 16.12.2021 15:43
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    4. toplantıdan uzlaşı çıktı! 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira oldu

    Son dakika haberi! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı. Nihai kararı açıklayan Başkan Erdoğan "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    AA
    Türk-İş’ten asgari ücretle ilgili flaş açıklama

    2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yer alan Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK ve Türk-İş yetkilileri katıldı.



    ERDOĞAN 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ AÇIKLADI
    Başkan Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." şeklinde konuştu.

    Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

    Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

    Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

    Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

        "ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA"
        2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

        Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

        Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

        Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka birşey değildir. Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.


        TİSK'iN AÇIKLAMASI
        Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık, Nazmi başkanım ve Nurcan hanım başkanlığında ve bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın bakanımız yapacaktır. Taraflar görüşlerini aktardı. Zaten bazı konularda mutabakatımız vardı. Umarım 2022 yılında tüm çalışanlarımız ve işletmelerimiz için güzel bir yıl olur" dedi.

        Asgari ücrete 250 liralık katkı sağlayacak


        Yeni asgari ücretin belirlenebilmesi adına ilk toplantı 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Vedat Bilgin başkanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçünü toplantı ise Türkiye TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleşmişti. Dördüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapıldı.

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        "KAMUOYUNUN BEKLENTİSİ YAKALANDI SAYILIR"
        Toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.

        BAKAN NEBATİ: HER BERABER GÖRMÜŞ OLACAĞIZ

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

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        Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, milletvekillerinin asgari geçim indirimiyle ilgili sorusu üzerine, "Sabit ücretler üzerine stopajlar üzerine vergi yükü asgari geçim indirimi üzerinden medeni duruma bağlı olarak kişinin ödeyeceği gelir vergisi üzerinden indirim yapılmak suretiyle önemli ölçüde hafifletilmiştir. Bu uygulama ile 2021 yılına ilişkin gelir vergisi yükü evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu asgari ücretlide 2021 yılının son aylarına kadar aylık yüzde 0 olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca asgari ücretin yılın son aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmektedir. Asgari ücretlilerin tamamına baktığımızda ortalama vergi yükü aylık 2,34, yıllık ise 3,25'tir" dedi.

        ASGARİ ÜCRET 2022! ''Karar verdik açıklayalım'' 4. toplantı bugün!



        'ENFLASYONA EZDİRİLMEYEN BİR RAKAM OLACAK'
        Bakan Nebati, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de, "Aynı zamanda asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir. Bütçe konuşmamda da ifade etmiştim, katlar arası fark var" diye konuştu.

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        'TARIMA AKTARILMASI PLANLANAN KAYNAK 57,6 MİLYAR LİRA'
        Bakan Nebati, tarımsal desteklerle ilgili soruya da, "Tarımsal desteklerle ilgili Tarım Kanunu 21'inci maddesinde tarımsal destekleme programlarının finansmanı için bütçeden ayrılacak kaynağın Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1'inden az olamayacağı hükmü altına alınmaktadır. 2022 yılında tarım sektörüne aktarılması planlanan toplam kaynak tutar 57,6 milyar liradır.

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        TÜİK tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanan son verilere göre GSMH 2020 yılında 4,98 trilyon TL olmuştur. Bu kapsamda 57,6 milyar liralık destek yüzde 1,16'sına denk gelmektedir. Gerek yürütme gerek diğer alanlarda ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişim söz konusu. Çünkü zamanın ruhuna uygun bir şekilde değişimler de bürokraside değişiyor" dedi.

            ASGARİ ÜCRETTE BRÜT- NET HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
            Brüt, ücret ve ağırlık hesaplamalarında yer alan bir terimdir. Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintileri de içeren toplam tutardır. Net maaş ise kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen somut rakamı ifade eder.

            Kişinin eline geçecek olan net miktarı öğrenebilmesi açısında brüt tutarların neler olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir. Brüt ücret ya da tutar, hesaplamalarda muhakkak dikkate alınması gereken unsurlar.

            BRÜT ÜCRET NEDEN DÜŞER VE ARTAR?
            Brüt ücretler aydan aya değişmese de, yıl içinde gelir vergisi oranının artması nedeniyle net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösteriyor. Brüt ücretten; gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primleri kesilir. Brüt ücret aynı kaldığı sürece damga vergisi ve sigorta prim kesintilerinin tutarı değişmese de, 'gelir vergisi' aydan aya değişim (artış) gösterebilir. Kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden oluyor.

            ÜCRETLİLERDEN 4 FARKLI KESİNTİ YAPILIYOR
            Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılmaya devam ediyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve Vergi tutarı 751 liraya ulaşıyor.

            MEVCUT TABLOYA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ, PRİM YÜKÜ NE KADAR?
            Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 liraya ulaşıyor. Böylece bu yıl rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4203 lirayı geçiyor.

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            Haberler Ekonomi 4. toplantıdan uzlaşı çıktı! 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira oldu
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