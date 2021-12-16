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    • Güncel
    • 17.12.2021 00:41
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    • 17.12.2021 01:18
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    Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret algısı elinde patladı! Dün 5376 TL olmalı dedi, bugün kendi belediyelerine 4500 lira verdi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, geride kalan gün asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı. Bunun üzerine CHP liderinin telaffuz ettiği miktarı kendisinin de vermemesi tepki çekti.

    Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret algısı elinde patladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurdu.


    Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.



    DÜN İKTİDARI HEDEF ALMIŞ VE 5 BİN 500 LİRADAN FAZLA OLMASINI İSTEMİŞTİ
    CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.



    Kılıçdaroğlu, gün içinde yaptığı asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde, "Verilen oranı küçümsemiyoruz" diye konuşmuştu.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret algısı elinde patladı! Dün 5376 TL olmalı dedi, bugün kendi belediyelerine 4500 lira verdi
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