Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret algısı elinde patladı! Dün 5376 TL olmalı dedi, bugün kendi belediyelerine 4500 lira verdi





DÜN İKTİDARI HEDEF ALMIŞ VE 5 BİN 500 LİRADAN FAZLA OLMASINI İSTEMİŞTİ

CHP lideri, geride kalan gün asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.