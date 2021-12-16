SON DAKİKA: Asgari ücret 4253 TL! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir günlük ücret 166 lira 80 kuruş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSTONU 1-16 ARALIK ARASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tebliği'nde 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 16 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.
KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI GÜNLÜK ÜCRET: 166 LİRA 80 KURUŞ
Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.