SON DAKİKA: Asgari ücret 4253 TL! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir günlük ücret 166 lira 80 kuruş

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum.







Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka birşey değildir.