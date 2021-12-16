Asgari ücrete %50.5 zam, 4253 TL maaş! Neler değişti? İşsizlik maaşı, tazminat, sosyal yardım, borçlanma ve primler...
Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Net asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükselirken; bu ücret milyonları etkiledi. İşsizlik maaşı, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı, primler ve borçlanma tutarları artarken, sosyal yardımlardan yararlanmak da kolaylaştı. İşte asgari ücret zammı ile birlikte yeni yılda bizi bekleyecek değişiklikler…
16.12.2021 18:59
- Son Güncelleme: 16.12.2021 19:31
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu.
İŞSİZE 3 BİN 972 TL
İşsizlik maaşı artacak. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.