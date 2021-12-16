2022 asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı hepsi değişti! Kalem kalem asgari ücret tablosu

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.