2022 asgari ücret, AGİ, işsizlik maaşı hepsi değişti! Kalem kalem asgari ücret tablosu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'de toplandı. Toplantıdan çıkan karara göre 2022 asgari ücret belli oldu. Başkan Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamını açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücret bekar işçi için 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Asgari ücretin içerisine Asgari Geçim İndirimi de dahil olduğundan ödenecek ücret çalışanın evli olup olmaması, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline 4 bin 516 lira 11 kuruş geçecek. Tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri de artacak. Halen 268,31 lira ile 456,13 lira arasında değişen Asgari Geçim İndirimi de 375,30-638,01 lira aralığına çıkacak. İşsizlik maaşı da yükselecek. Halen bin 420 lira olan en düşük işsizlik maaşı bin 986 liraya yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı da 3 bin 972 liraya ulaşacak. Takvim.com.tr kalem kalem hesapladı! İşte en net tablo.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı.
2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;
Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir.
Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.
Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.
"ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA"
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.
Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.