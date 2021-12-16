Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.12.2021 06:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 06:29
    ABONE OL

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!

    Binlerce kişinin birikim ya da yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 7,27 artışla 900,00 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sabahın ilk dakikalarıyla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün bugün kapanışta çeyrek altın 1.454,00 lira, Cumhuriyet altını 5.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 7,27 yükselişle 900,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 7,27 artışla 900,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.454,00 lira, Cumhuriyet altını 5.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 7,27 yükselişle 900,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 838,80 839,00 899,80 900,00
    Cumhuriyet Ata Lira 5.529,00 5.550,00 5.931,00 5.952,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 765,15 769,15 820,80 824,80
    Lira(Tam) Ziynet 5.403,00 5.423,00 5.796,00 5.816,00
    Yarım Ziynet 2.701,00 2.711,00 2.898,00 2.908,00
    Çeyrek Ziynet 1.351,00 1.356,00 1.449,00 1.454,00

        ALTININ KİLOGRAMI 890 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 890 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 862 bin lira, en yüksek ise 892 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,95 artışla 890 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 916 milyon 346 bin 660,29 lira, işlem miktarı ise 1.085,28 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 922 milyon 693 bin 695,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Altın, Albayrak Döviz ve Altın ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!
            SON DAKİKA