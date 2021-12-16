22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!

Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sabahın ilk dakikalarıyla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dün bugün kapanışta çeyrek altın 1.454,00 lira, Cumhuriyet altını 5.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 7,27 yükselişle 900,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?