Son dakika ekonomi haberi... Başkan Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artırılarak 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu.
Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Öte yandan asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da son vermekte kararlıyız. Ülkemizin istihdam yatırım ihracat odaklı büyümesi için gereken adımları almaya sürdüreceğiz.