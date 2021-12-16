Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ'de yeni dönem...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ve AGİ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretteki artışın domino etkisi yapacağını belirten Erdem, kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de konuştu.
16.12.2021 23:17
- Son Güncelleme: 16.12.2021 23:30
A Para ekranlarında asgari ücret zammıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, asgari ücretin işçiye ve işverene etkilerini, topluma nasıl yansıyacağını değerlendirirken kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de son derece önemli ifadeler kullandı.