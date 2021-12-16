Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

A Para ekranlarında asgari ücret zammıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, asgari ücretin işçiye ve işverene etkilerini, topluma nasıl yansıyacağını değerlendirirken kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de son derece önemli ifadeler kullandı.