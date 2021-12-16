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Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ'de yeni dönem...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ve AGİ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretteki artışın domino etkisi yapacağını belirten Erdem, kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de konuştu.

16.12.2021 23:17 - Son Güncelleme: 16.12.2021 23:30
Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

A Para ekranlarında asgari ücret zammıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, asgari ücretin işçiye ve işverene etkilerini, topluma nasıl yansıyacağını değerlendirirken kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de son derece önemli ifadeler kullandı.

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Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

Faruk Erdem'in açıklamaları şu şekilde:

Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

Fotoğraf çok güzel. Niye? Bütün taraflar orada, Sayın Cumhurbaşkanı orada. Dolayısıyla bir uzlaşma var. Çok hızlı karar alındı.

Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

Biz yılbaşının gecesi bile açıklanan asgari ücretleri biliyoruz. 15 günde bu iş bitirilmiş oldu.

Asgari ücret zammı domino etkisi yapacak! AGİ’de yeni dönem...

3 toplantı yapıldı, 4. Toplantı zaten açıklama içindi. 3 toplantıda herkes elindeki doneleri masaya getirdi.

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