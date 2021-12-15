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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 08:54
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    • 16.12.2021 08:54
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    16 ARALIK ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAMMI: Ankara'dan haber geldi! Kritik asgari ücret toplantısı öncesi rakam sızdırıldı

    2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusu cevap arar iken hükümetin zam jesti amacıyla yeni ön görü açıklandı. Milyonlarlarca asgari ücretli çalışan bu akşam gelebilmesi olası olan bomba habere gözlerini çevirmiş durumdalar. Başkan Recep Tayyip Edoğan'a bugün asgari ücret zammı rakamı sunulabilir. Bunu destekleyen gelişme ise Hazine Bakanlığı'nın vergi çalışmasını tamamlaması olarak gösterildi. Çalşan ve ailesi kadar asgari ücret zammına göre yeni maaşları hesaplanacak olan özel sektör çalışanları da açıklanacak olan zamlı rakamları beklemeye başlamıştı.

    takvim.com.tr
    Ankara’dan haber geldi! Kritik asgari ücret toplantısı öncesi rakam sızdırıldı

    Takvim.com.tr 15 Aralık asgari ücret maaş zammı için kulis bilgilerine ulaşmış durumda. Ankara'dan gelen haberler asgari ücretle çalışan milyonları oldukça sevindirecek cinsten. Bu anlamda 2022 yılı Ocak ayı asgari ücret zammı detayları sayfamızda yer alıyor. Maaş tutarı net ve brüt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına bu akşam sunulabilir. Bu zamana kadar zam hakkında pek çok rakam konuşulmuştu. Son gelen duyumlara göre bu rakamın AGİ dahil olarak 4 bin 70 TL olacağı iddia edildi. İşte Asgari ücret 2022 zammı!

    ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM 4070 TL

    Asgari ücret toplantısı bağlamında gelen veriler sonrasında, Bakanlık anket sonucunun en düşük rakamı ile pazarlığı başlatmak istedi. Fakat hem işçi tarafının hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon evveli yaptığı açıklamanın rakamı değiştirdiği kaydedildi. Buna göre Bakanlık, pazarlığın 4 bin TL üzerinden devam etmesi konusu ile alakalı yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANACAK

    Gün içerİsinde TİSK, Türk İş ve Çalışma Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde her iki tarafın verilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komisyona tavsiye ve taleplerini ileteceği öngörülüyor. Ardından ise ortak bir rakamda buluşma sağlanacak. Görüşmelerin ardından ise rakamın milyonlarca çalışana paylaşılması bekleniyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    NUMAN KURTULMUŞ'TAN 2022 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş asgari ücretle çalışan vatandaşlara ne kadar zam yapılacağı hakkında beklentilerini ve gönlünden geçenleri söyledi. Kurtulmuş konuşmasında ilk olarak çok önemli bir soruya yanıt verdi. Yer aldığı program kapsamında sunucu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusunu yöneltti.

    Bu soruya kapsamlı bir açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş'un ilk ifadesi bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz ifadelerini kullandı. Rakamın ne kadar olacağı hakkında bazı ipuçları veren Numan Kurtulmuş "Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir." ifadelerini kullandı.

    Bunun yanında kendi gönlünden geçen rakam hakkında da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili isteğinin bir önceki sene uygulanan oranın üzeri dedi. Ancak bu noktada reel rakamların konuşulması gerektiğini söyledi. 2022 yılı asgari ücret hakkındaki sözlerini Numan Kurtulmuş sözlerini "İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" ifadeleri ile tamamladı.

        ASGARİ ÜCRETTE AGİ DAHİL 4.000 TL ÜSTÜ...

        2022 senesi asgari ücrette 4.000 TL rakamının sınır gibi durduğu görülüyor. TİSK yapmış bulunduğu son açıklamasında maaş zammı amacıyla komisyonda 3.500 TL önerdiklerini açıklamıştı. Fakat bu rakam işçiler doğrultusundan kabul edimemişti.

        Türk İş ise Türkiye'de asgari geçim tutarının 3.900 TL'nin üstünde bulunduğunu hesaplamış ve 4.000 TL altında bir rakam amacıyla görüşmeyeceklerini ifade etmişti. İşçi ve işveren sendikalarından gelen açıklamaların sonrasında ise son açıklama Vedat Bilgin'den geldi.

        Vedat Bilgin yapmış bulunduğu konuşmasında 2022 senesi asgari ücret amacıyla çalışanlara bayram havası yaşatacak bir rakamın açıklanacağını ifade etmişti. Bu rakam içersinde ilaveten vergi prim düzenlemesi ve birtakım desteklerin uygulanması da bekleniyor.

        2022 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ:

        https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2021/12/14/asgari-ucret-4-toplantisi-bugun-mu-ne-zaman-saat-kacta-asgari-ucret-neden-aciklanmadi-asgari-ucret-ne-zaman-belli-olacak

        https://www.takvim.com.tr/galeri/ekonomi/artik-sona-gelindi-asgari-ucrete-yapilacak-zam-belli-oluyor-2022-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak

        https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2021/12/13/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-canli-yayinda-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-aciklama

        https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2021/12/13/asgari-ucrete-yapilacak-zam-ile-birlikte-daha-da-artacak-10732-tl-geri-odemesiz-veriliyor-3-yil-kalan-aliyor

        https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2021/12/13/asgari-ucret-4-son-toplanti-saat-kacta-ne-zaman-agi-ve-asgari-ucret-2022-ne-zaman-saat-kacta-belli-olacak

        https://www.takvim.com.tr/galeri/ekonomi/calisanlarin-180-tlsi-cebinde-kalacak-asgari-ucret-zammi-boyle-belirleniyor-daha-az-vergi-daha-cok-maas

        https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2021/12/12/asgari-ucret-net-brut-kac-tl-belli-oldu-mu-13-aralik-asgari-ucrette-son-durum-asgari-ucret-zammi-bugun-aciklanacak-mi

        https://www.takvim.com.tr/galeri/ekonomi/asgari-ucret-zamminda-son-dakika-dikkat-ceken-aciklama-zam-enflasyonun-uzerinde-olacak
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        Haberler Ekonomi 16 ARALIK ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAMMI: Ankara'dan haber geldi! Kritik asgari ücret toplantısı öncesi rakam sızdırıldı
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