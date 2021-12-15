16 ARALIK ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAMMI: Ankara'dan haber geldi! Kritik asgari ücret toplantısı öncesi rakam sızdırıldı

Takvim.com.tr 15 Aralık asgari ücret maaş zammı için kulis bilgilerine ulaşmış durumda. Ankara'dan gelen haberler asgari ücretle çalışan milyonları oldukça sevindirecek cinsten. Bu anlamda 2022 yılı Ocak ayı asgari ücret zammı detayları sayfamızda yer alıyor. Maaş tutarı net ve brüt olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına bu akşam sunulabilir. Bu zamana kadar zam hakkında pek çok rakam konuşulmuştu. Son gelen duyumlara göre bu rakamın AGİ dahil olarak 4 bin 70 TL olacağı iddia edildi. İşte Asgari ücret 2022 zammı!
ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM 4070 TL
Asgari ücret toplantısı bağlamında gelen veriler sonrasında, Bakanlık anket sonucunun en düşük rakamı ile pazarlığı başlatmak istedi. Fakat hem işçi tarafının hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon evveli yaptığı açıklamanın rakamı değiştirdiği kaydedildi. Buna göre Bakanlık, pazarlığın 4 bin TL üzerinden devam etmesi konusu ile alakalı yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANACAK
Gün içerİsinde TİSK, Türk İş ve Çalışma Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde her iki tarafın verilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komisyona tavsiye ve taleplerini ileteceği öngörülüyor. Ardından ise ortak bir rakamda buluşma sağlanacak. Görüşmelerin ardından ise rakamın milyonlarca çalışana paylaşılması bekleniyor.
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NUMAN KURTULMUŞ'TAN 2022 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş asgari ücretle çalışan vatandaşlara ne kadar zam yapılacağı hakkında beklentilerini ve gönlünden geçenleri söyledi. Kurtulmuş konuşmasında ilk olarak çok önemli bir soruya yanıt verdi. Yer aldığı program kapsamında sunucu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusunu yöneltti.
Bu soruya kapsamlı bir açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş'un ilk ifadesi bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz ifadelerini kullandı. Rakamın ne kadar olacağı hakkında bazı ipuçları veren Numan Kurtulmuş "Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir." ifadelerini kullandı.
Bunun yanında kendi gönlünden geçen rakam hakkında da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili isteğinin bir önceki sene uygulanan oranın üzeri dedi. Ancak bu noktada reel rakamların konuşulması gerektiğini söyledi. 2022 yılı asgari ücret hakkındaki sözlerini Numan Kurtulmuş sözlerini "İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" ifadeleri ile tamamladı.