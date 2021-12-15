16 ARALIK ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA ZAMMI: Ankara'dan haber geldi! Kritik asgari ücret toplantısı öncesi rakam sızdırıldı

NUMAN KURTULMUŞ'TAN 2022 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş asgari ücretle çalışan vatandaşlara ne kadar zam yapılacağı hakkında beklentilerini ve gönlünden geçenleri söyledi. Kurtulmuş konuşmasında ilk olarak çok önemli bir soruya yanıt verdi. Yer aldığı program kapsamında sunucu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a ''Rakam 4 bin liranın üzerinde mi, altında mı?'' sorusunu yöneltti.

Bu soruya kapsamlı bir açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş'un ilk ifadesi bunu şu aşamada söylemek uygun olmaz ifadelerini kullandı. Rakamın ne kadar olacağı hakkında bazı ipuçları veren Numan Kurtulmuş "Beklentiler, bütçenin imkanları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen bütün teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığın perspektifleri tartışılır ve karar hükümet tarafından ilan edilir." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında kendi gönlünden geçen rakam hakkında da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili isteğinin bir önceki sene uygulanan oranın üzeri dedi. Ancak bu noktada reel rakamların konuşulması gerektiğini söyledi. 2022 yılı asgari ücret hakkındaki sözlerini Numan Kurtulmuş sözlerini "İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak hakkaniyetli bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" ifadeleri ile tamamladı.