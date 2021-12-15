AGİ tablosu bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu ne kadar? 2022 AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Gündemde sıklıkla 2022 AGİ ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği asgari ücret 2022 zammı ile ilgili araştırmalar akşam saatlerinden hız kazandı. Kulislerden gelen bilgilere göre bu akşam milyonların kilitlendiği haber gelecek ve asgari ücret zammı açıklanacak. Bu gelişmeyle birlikte birçok artışın yaşanacağı ödemeler arasında asgari geçim indirimi yani AGİ'de yer alıyor. Peki AGİ tablosu bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.
'ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAM HAVASI YARATACAK'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bilgin, "Yapacağımız ücret artışı bir bayram havası yaratacak, bunu şimdiden müjdelemek isterim" diye konuştu. Bilgin, gazetecilerin asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorusuna ise, "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Hangi grup ne kadar kapsıyor, kriterlerin ne olması gerekir, hakkaniyet duygusunu gerçekleştirecek bir düzenleme yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonunu toplayacağız. Sözleşmeli personel meselesini de çözeceğiz" dedi.