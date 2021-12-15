2022 asgari ücret zam oranı ne kadar? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı kaç TL olacak? Ağır iş kolları nelerdir?

Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2022 yılına az bir zaman kala ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve ne kadar bir artış yaşanacağı merak ediliyor. Peki Ağır iş kolları nelerdir? 2022 asgari ücret zam oranı kaç TL olarak belirlendi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaşmıştı. Peki Asgari ücret zammı ne kadar oldu? İşte konuya dair tüm bilgiler…
AĞIR İŞ KOLLARI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
Asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta üçüncü toplantı yapıldı.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülüyor.
Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.