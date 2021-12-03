Türkiye'den kasım ayında Çin'e yapılan sadece gemi ve yat ihracatında 100 milyon dolar gelir sağlandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım 2020'de 223 milyon 266 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,4 artışla 259 milyon 778 bin dolara yükseldi. Gemi ve yat sektörünün geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 17 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 199 milyon 932 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 77'sine denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 39 milyon 475 bin dolarla İstanbul ve 8 milyon 989 bin dolarla Adana oldu.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN, NORVEÇ VE İRLANDA'YA

Gemi ve yat sektörü, geçen ay 68 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Çin olarak kayıtlara geçti.

99 milyon 817 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Çin'i, 97 milyon 599 bin dolarla Norveç, 24 milyon 900 bin dolarla İrlanda, 10 milyon 532 bin dolarla Hollanda ve 6 milyon 321 bin dolarla Yunanistan takip etti.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı da 99 milyon 814 bin dolarla yine Çin'de kaydedildi.

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında, geçen ay sektörün ihracatına en büyük katkıyı 205 milyon 406 bin 19 dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 21 milyon 704 bin 812 dolarla feribot ihracatı takip etti.

Kasımda 15 milyon 780 bin 560 dolarlık römorkör ihracatı, 9 milyon 128 bin 124 dolarlık yat, tekne ve bot ihracatı, 3 milyon 852 bin 667 dolarlık gemi yan sanayi ve 2 milyon 560 bin 701 dolarlık da deniz tankeri ihracatı yapıldı.

"2021 YILI KAPANIŞ ÖNGÖRÜMÜZ 1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR SEVİYESİNİ GEÇMEK"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019 yılı kasım ayı itibarıyla yıllık ihracatımız 931 milyon dolar seviyelerindeyken, 2020 yılında yüzde 27 artışla 1 milyar 186 milyon dolara, 2021 yılında ise 1 milyar 440 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

2021 yılı kapanış öngörülerinin 1 milyar 600 milyon dolar seviyesini geçtiğini ifade eden Seven, "Sektör olarak düzenli hedefimizi ise her yıl bir önceki yılı geçmek olarak belirledik. 2020 yılında Türkiye'de ihracatını en çok artıran ve birlik tarihimizin en yüksek ihracat tutarına ulaşan sektörümüz 2021 yılının tamamlanmasına daha 1 ay süre varken rekorunu tazelemeyi ve ileriye götürmeyi başarmış ve 2021 yılı için 1 milyar 500 milyon dolar olan ihracat hedefimizi geçerek 1 milyar 600 milyon dolara yaklaşmamız olası gözükmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Seven, "Yüksek teknoloji ihtiva eden ve kilogram başı fiyatı anlamında katma değeri oldukça yüksek ürünler ortaya koyan tersanelerimizi ve yan sanayi firmalarımızı değişen koşullara hızlıca uyum sağlayarak ara vermeden üretime ve ihracata devam etme başarısı gösterdikleri için kutluyorum."dedi.