CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomide kararlı adımlar atarken; büyüme rakamları ile attığı önemli adımların meyvesini almaya başladı. Koronavirüs salgını ve tüm dış odaklı saldırılara rağmen büyüme rakamlarında yıl sonu için çift haneli rakamlara yaklaşıldı. Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin sergilediği bu başarılı performansın ardından rakamları teker teker yukarı yönlü şekilde revize etmeye başladı. Ekonomi politikası yeni dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurgulandı.
Türkiye tüm bu atılımları yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet ve fondaş medya kuruluşları ise çeşitli operasyonlarla Türkiye'ye ait kurumları sistematik bir şekilde yıpratma operasyonuna girişti. Büyüme rakamları ve istihdam verileri gibi istatistikler görmezden gelinerek, ekonomi kötü yönetiliyor algısı yaratılmaya çalışıldı.
TÜİK HEDEF ALINDI
TÜİK'in güvenilirliğini sarsmak isteyen ve yıpratma operasyonuna başlayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan istatistiki verilerin yalan olduğu iddiasında bulundu. Son olarak bugün açıklanan Kasım 2021 dönemi enflasyon verilerinin ardından adeta mafya lideriymişçesine TÜİK binasını basmaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı.
TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
İçeri alınmamasının ardından bu kez de TÜİK'te çalışan memurları açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, TÜİK çalışanlarını "Saray memuru" olmakla suçladı. Yıpratma operasyonunu TÜİK önünde yaptığı açıklama ile sürdüren CHP Genel Başkanı, "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı." ifadelerini kullandı.