CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomide kararlı adımlar atarken; büyüme rakamları ile attığı önemli adımların meyvesini almaya başladı. Koronavirüs salgını ve tüm dış odaklı saldırılara rağmen büyüme rakamlarında yıl sonu için çift haneli rakamlara yaklaşıldı. Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin sergilediği bu başarılı performansın ardından rakamları teker teker yukarı yönlü şekilde revize etmeye başladı. Ekonomi politikası yeni dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurgulandı.

Türkiye tüm bu atılımları yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet ve fondaş medya kuruluşları ise çeşitli operasyonlarla Türkiye'ye ait kurumları sistematik bir şekilde yıpratma operasyonuna girişti. Büyüme rakamları ve istihdam verileri gibi istatistikler görmezden gelinerek, ekonomi kötü yönetiliyor algısı yaratılmaya çalışıldı.