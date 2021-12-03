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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 14:21
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    • 03.12.2021 14:21
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    CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...

    Özellikle CHP ve fondaşı medya son dönemde Türkiye'ye ait kurumlara sistematik bir şekilde saldırarak onları itibarsızlaştırma operasyonuna girişti. Bunun son örneği ise TÜİK üzerinden kurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta mafyavari bir şekilde TÜİK'e giderken, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliği de CHP fondaşı medya tarafından itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Oysa Dünya Bankası'nın 31 Mart 2021'de açıkladığı rapora göre Türkiye, ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi’nde 178 ülke arasında en iyi ilk 20'de yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den devlet kurumlarını itibarsızlaştırma operasyonu

    Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomide kararlı adımlar atarken; büyüme rakamları ile attığı önemli adımların meyvesini almaya başladı. Koronavirüs salgını ve tüm dış odaklı saldırılara rağmen büyüme rakamlarında yıl sonu için çift haneli rakamlara yaklaşıldı. Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin sergilediği bu başarılı performansın ardından rakamları teker teker yukarı yönlü şekilde revize etmeye başladı. Ekonomi politikası yeni dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurgulandı.

    Türkiye tüm bu atılımları yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet ve fondaş medya kuruluşları ise çeşitli operasyonlarla Türkiye'ye ait kurumları sistematik bir şekilde yıpratma operasyonuna girişti. Büyüme rakamları ve istihdam verileri gibi istatistikler görmezden gelinerek, ekonomi kötü yönetiliyor algısı yaratılmaya çalışıldı.

    TÜİK HEDEF ALINDI
    TÜİK'in güvenilirliğini sarsmak isteyen ve yıpratma operasyonuna başlayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan istatistiki verilerin yalan olduğu iddiasında bulundu. Son olarak bugün açıklanan Kasım 2021 dönemi enflasyon verilerinin ardından adeta mafya lideriymişçesine TÜİK binasını basmaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı.



    TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
    İçeri alınmamasının ardından bu kez de TÜİK'te çalışan memurları açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, TÜİK çalışanlarını "Saray memuru" olmakla suçladı. Yıpratma operasyonunu TÜİK önünde yaptığı açıklama ile sürdüren CHP Genel Başkanı, "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı." ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE EN İYİ İLK 20'DE
        Oysa CHP ve fondaşı medyanın tüm itibarsızlaştırma çabalarına rağmen Türkiye, ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde 178 ülke arasında en iyi ilk 20'lik dilimde yer alıyor. Dünya Bankası tarafından 31 Mart 2021'de açıklanan raporda istatistik bilimiyle ilgili birçok parametre ele alınarak dünya genelindeki 178 ülke değerlendirildi. Ülkeler, 0-100 puan arasına göre sınıflandırılırken; Türkiye yeşil kategori olan %20'lik dilim içerisinde kendisine yer buldu.

        Ekonomist Kerem Alkin de Dünya Bankası'nın hazırladığı bu rapora dikkat çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden TÜİK'in yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek raporla ilgili bir paylaşımda bulunan Alkin, "Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetime tabidir." ifadelerini kullandı.

        SİSTEMATİK YIPRATMA OPERASYONUNUN İLK HEDEFİ MERKEZ BANKASI'YDI
        Sistematik yıpratma operasyonlarının ilk ayağında Merkez Bankası hedef alındı. Geçtiğimiz aylarda önce "128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından kayboldu" yalanıyla gündem değiştirme çabası içerisine giren muhalefet, Merkez Bankası'nın düzenli bir şekilde artarak 130 milyar dolar sınırına dayanan rezervlerini kamuoyundan adeta gizlemeye çalıştı.

        Spekülatif döviz kuru atakları ve Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının ardından "sistematik yıpratma operasyonu" bu kez de bir adım öteye taşındı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda operasyonun bir parçası olarak Merkez Bankası'na bir ziyarette bulundu. Görüşme çıkışında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı imasında bulunan CHP lideri, "Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın, 'faiz yükselir mi, faiz düşer mi' bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler" ifadelerini kullanmıştı.

            FONDAŞ MEDYA OPERASYONU KÖRÜKLÜYOR
            CHP başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "devlet kurumlarını itibarsızlaştırma operasyonu ve bürokratların tehdit edilmesi", fondaş medya tarafından da körükleniyor. Sürekli olarak Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlar hedef alınarak gerçekçi olmayan başka verilerle rakamlar çarpıtılıyor.

            İŞTE YIPRATMA OPERASYONUNA BAZI ÖRNEKLER


            Takvim.com.tr/Özel haber
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