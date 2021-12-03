Emekliye çifte müjde verildi! 2000 TL ödemeye ek 250 TL anında verilecek! Hepsi karşılıksız, geri ödemesiz…

Emeklilere çifte ödeme müjdesi! Bankaların emeklilere özel hazırladığı promosyon kampanyalarında bir yenisi daha açıklandı. Maaş ödemelerine ek promosyon veren bankalardan olan Garanti BBVA, emeklilere 2000 TL'ye varan geri ödemesiz, karşılıksız ödemede bulunuyor. Hem de emekli yakınlarını çağrı eden emeklilere de her bir davet edilene ise 250 TL nakit veriliyor. Üstelik bu tutar birkaç ay evveline kadar 150 TL'ydi. Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacaktır.
Emekliye Ek 250 TL Nakit Fırsatı
Emekli Yakınını Davet Et kampanyası kapsamında Garanti BBVA'lı olan her bir emekli amacıyla 250 TL nakit veriliyor. Kampanyaya katılım Garanti BBVA Mobil ve şubelerinden yapılabiliyor. Kampanya kapsamında bütün Garanti BBVA müşterileri, 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında diğer bir kurumdan emekli maaşını alan yakınını/tanıdığını, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıması amacıyla çağrı ederek 250 TL nakit mükafat kazanabiliyorlar.
Davet eden birey Garanti BBVA Mobil > Başvurular > Emekli Bankacılığı >Emekli Yakınınızı Davet Edin adımından çağrı kodu oluşturup emekli yakınıyla paylaştığında ve onaylandığında, çağrı eden emekliye hemen 250 TL yatırılıyor.
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Garanti BBVA Promosyon Detayları
Banka doğrultusundan sağlanan resmi verilere göre;
Promosyon ödemesi amacıyla SGK'nın belirlemiş bulunduğu koşullar geçerli olacaktır. Promosyon ödemesinden, gelir/aylıklarını üç sene bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt zamanı promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.
Garanti BBVA:
1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL,
1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Birden çok maaş ödemesi alıp, bu maaşları amacıyla promosyon talebinde bulunulması halinde maaşların toplamı öneme alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.