CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez. Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

Geçmişte yıllarca çok ciddi çileler çekti milletimiz. Büyük atılımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı. Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 127 MİLYAR DOLAR

İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar. Biz 23.5 milyar Dolar borcu Mayıs 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'nın Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye…