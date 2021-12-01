SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki ekonomik yol haritasına değinerek "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bütçe çalışmaları aynı zamanda parti gruplarının ve milletvekillerinin birikimlerini, hazırlıklarını, kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralardır. Yakından takip ettiğim bütçe çalışmaları sürecinde her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Genel kurulu da aynı başarıyla tamamlayarak 2022 bütçesini kazandıracağız.

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Türkiye'nin son 19 yılına damga vuran demokrasi ve kalkınma hamlesi, dinamik bir süreç olarak yaşanmıştır. Bunun yeni bir aşamasında bulunuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle öyle bir anda ortaya çıkmış değildir. 19 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser, her hizmet, her yatırım makro ekonomideki her denge bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu.

TÜRKİYE'NİN SÖZ SAHİBİ OLMASINI İSTEMEYENLER VAR

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gayretinden rahmetli Özal'a kadar pek çok devlet adamı aynı hedef için harekete geçmiştir. Tek parti faşizmi ve darbelerle kesintiye uğramıştır. Bu ihanetlerin gerisinde Türkiye'nin bölgede ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyenler vardır. Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı 1947'den itibaren bu küresel sistemin kontrolü altına girmiştir. Siyaset ve bürokrasinin yanında ülkenin dinamikleri bu yönde dizayn edilmeye çalışılmıştır. Bu sistemin dışına çıkış ülkenin kendi rotasına sokmak isteyenler hukuk dışı müdahaleye maruz kalmıştır.

ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNDEN KOPARMADIK

AK Parti iktidara geldiğinde geçmişi 2 asrı bulan bir ülke devraldı. Bizim iktidar dönemimizde kendi içinde aynı amaç için farklı araçların kullanıldığı zorlu yıllarla geçti. Bir dönem vesayeti, bir dönem PKK'sından DEAŞ'ına kadar terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem FETÖ'cü hainlerle saldırıya geçtiler. AB'den ABD'ye kadar uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle girdiğimiz her mücadeleyi kazandık. Ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık.

HEP KARŞI TARAFIN YANINDA SAF TUTTULAR

Tıpkı bugün olduğu gibi. Ülkemizin yeni tehditlerle yüzleştiği dönemde sahte bir kaygı ifadesinin gerisinde sevinçle beklediklerini gördük. Bunlar her meselede böyle davrandılar. Karanlık cinayetlerde, terör örgütlerinin saldırılarında dökülen kanları üzerimize sıçratmak için çalıştılar. Hep karşı tarafın yanında saf tuttular. Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyenlerin değirmenine su taşıdılar. Yönetimi değiştireceğiz diyenlerin yoldaşlığına soyundular. Sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular. Ormanlarımız yanarken bile ateşin üzerine benzin dökecek fitne işlerle uğraştılar.

"HİÇBİR ZAMAN FAİZCİ OLMADIM"

Utanmadan sıkılmadan 'yüzde 1'e indirin.' Sizin yemininiz makbul değil. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu herkes bilir. Hiçbir zaman yüksek faizci olmadım. Ama siz mandacı tayfasınız. Döviz kıuru ve fiyat artışında da aynısını yaptınız. İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun.

BU YOLDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ

Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara hadi oradan diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola başvuranlara kazanamayacaksınız diyoruz. Vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine de aynı mücadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek bu yoldan da geri dönmeyeceğiz.

KURDA SEVİYE DEĞİL İSTİKRAR VURGUSU

Kurla ilgili beklentinin seviye değil, istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerdeki fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı bir izahının bulunmadığını görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının temizlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tablo küresel kriz ile ülkemizdeki değişimin birlikte gerçekleşiyor olmasından kaynaklanıyor.

Türkiye yüksek faizi terk etti. Üretimi, ihracatı önceleyen bir stratejiye geçmiş bulunuyoruz. Ülkemizin neredeyse dünyada büyümesini sürdüren yegane ekonomi haline gelmesini bu değişime borçluyuz. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak değil, yapısal olarak da güçlü bir konuma yükseliyor. Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan OSM ve fabrikalarıyla çalışıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyümeyle tamamlamaya gidiyoruz.

KALICI YATIRIMLARIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

Yüksek faiz sistemiyle devam etseydik bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Böyle bir durumda Türkiye önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını yakalayamayacaktır. Faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Doğrusu bizim yaptığımız. Biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık, başkaları önümüzü keserdi. Tüm sektörlerde yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla kapasite büyütme yarışındayız. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı yatırımların mücadelesini veriyoruz.

Ülkemizin sınırlı kaynaklarını yüksek faizle başlayan enflasyonla sonuçlanan kısır döngünün reel sektöre yönelmesini sağlıyoruz. Kurdaki ve fiyat artışlarındaki dengeyle tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. Faiz oranını dayatmaya göre değil, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ihtiyaca göre belirleyeceğiz. Asıl zenginliğin üretim gücüyle, milletin aş sahibi olmasıyla biliyor, bu şekilde hareket ediyoruz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Üretim ve istihdamdaki artış kalıcıdır. Ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

"STOKÇULUK YAPANLARIN SONLARI HÜSRAN OALCAK"

Fahiş fiyat uygulayanların sonları hüsran olacak. Stokçulara biz bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız, yapanlar bedelini ödeyecekler.