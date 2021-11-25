Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, başta dolar olmak üzere döviz kurunda yaşanan spekülatif dalgalanma ile ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati; "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız" dedi.