Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, başta dolar olmak üzere döviz kurunda yaşanan spekülatif dalgalanma ile ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati; "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız" dedi.
"TL'YE YAPILAN MANIPÜLATİF ATAKLAR EKONOMİMİZE CİDDİ ZARARLAR VEREMEZ"
Dr. Nureddin Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Nureddin Nebati, "Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı.
"YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI"
Dr. Nureddin Nebati; "Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor."