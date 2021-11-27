Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ne amaçlıyorlar? "Türkiye'nin artan jeopolitik gücüne karşılık ekonomik saldırılarda bulunuluyor"

Bu hafta ekonomide çok hareketli anlar yaşadık. Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi sonrası kurda yaşanan hareketin nedeni ne?
Devlet ekonomi politikalarını güncelleyerek salgından sonra iyileşen sanayi üretimiyle ihracatın artırılması, cari açığın düşürülmesi, bu sayede kurda da yeni bir dengenin sağlanması ve milli gelirin kat be kat artırılmasını hedefliyor.
TBMM Bütçe ve Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz söz konusu ekonomik gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
TÜRKİYE YENİ DÖNEMDE POLİTİKALARINI GÜNCELLEDİ
İşte Yılmaz'ın dikkat çeken açıklamaları:
"Dünya da Türkiye de pandemi sonrası yeni bir döneme giriyor. Şu anda bir eşikteyiz. Pandemi ve daha öncesinde dünyada yaşanan mali kriz şartları değiştirdi. Yeni bir çerçeve oluşturdu. Türkiye de bu çerçevede kendi politikalarını günceleyerek yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir yaklaşım koydu ortaya. Bu yaklaşımın özünü reel ekonomi oluşturuyor. Bunu da yatırım, istihdam ve ihacat başlıklarıyla ifade ediyoruz. Yani Türkiye'de yatırım ortamının daha çok iyileştiği daha çok yatırımın yapıldığı, yatırımlar arttıkça kapasite arttıkça bunun üretime yansıdığı, geleneksel temel problemimiz olan cari açığı çözmeye dönük bir şekilde bir taraftan ihracatı artırırken diğer taraftan ithal edilen birtakım ürünlerin yurt içinden üretiminin desteklendiği bütün bunların sonucunda da istihdamın arttığı ve toplumun geneline refahın yaygınlaştırıldığı bir modelden bahsediyoruz. Yine sosyal adalet boyutuyla birlikte elbette.
FAİZ DIŞI UNSURLAR GÜÇLENDİRİLİYOR