Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ne amaçlıyorlar? "Türkiye'nin artan jeopolitik gücüne karşılık ekonomik saldırılarda bulunuluyor"

Şimdi yakın zamana kadar Türkiye ekonomisine Sayın Cumhurbaşkanının öteden beri itirazlarını dile getirdiği ama nedense kendisinin bireysel itirazı gibi algılanan ancak ekonomide yapısal probleme dönüşen bir boyutu var. Görece düşük kurlar bunu sağlamak için taahhüt edilen faiz seviyesi Türkiye'de genellikle ithalatı cazip hale getiren, cari açığı coşturan, Türkiye'de özellikle ara malı üreten imalat sanayiini büyük ölçüde sekteye uğratan dolayısıyla üretimi caydıran, verimliği olmayan alanlara kaynakların yöneltildiği bir politik ekonomik düzlemi beraberinde getirdi. Bugüğne kadar da belli artıları ve belli çıktılarıyla o politikanın olumlu ve olumsuz yanlarını yaşayarak geldik. Fakat bunun çok güçlü paydaşları oluştu. Özellikle bir dönem çok ciddi bir şekilde yapılan özelleştirmelerin içinde bankacılık sektörüne yabancıların gösterdiği ilgi, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanının özellikle Başbakanlığı döneminde yabancıların Türk finans sektöründeki ağırlığını nerede durması gerektiğine ilişkin yeni çalışmalar yaptırıp o konuda daha ihtiyatlı davranması da bugün karşılaştığımız problemlerin aslında ne kadar dikkatli yönetilmesi gereken sürece geldiğimizi gösteriyor. Çünkü Türkiye'de finans sektörü deyince sadece kamu bankalarının omuz verdiği, özel bankalar deyince önemlice bir bölümünün yaklaşık yarısının ya yabancı sermayeli yada mutlak yabancı sermaye kontrolünde olduğu dolayısıyla kararlarını verirken ekonomik faktörlere değil başkentlerine başkentlerindeki siyasi unsurlara da dikkat ettiği dönemler ve süreçler yaşıyoruz. Tabii ki yabancı deyince her şeyi dışarda aramak veya birtakım problemleri mutlak dışarıya bağlamak da bütün tabloyu izah etmez. Siz içeride sağlam durucaksınız. Ne yaptığınızı bileceksiniz. Yaptığınızı anlatacaksınız ve buna taraftar bulacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı şimdiye kadar büyük meydan okumalar ve sınamalarla geldi. Ve bugünde tam onun bir başka aşamasındayız. O yönüyle kamuoyuna alınan kararların yada yapılmak istenenleri anlatma ve kitleleri de buna ikna etme bu anlamda da sabırlı dirençli soğuk kanlı yönetilmesi gereken bir süreci birlikte aşmak durumundayız. Çünkü bu az önce Cevdet Bey'in de söylediği gibi çok kritik yapısal bir değişiklik. Yine kendisi çok isabetli söyledi. Ben bunun altını ısrarla ve kalın kalın çizmek gerektiğini düşünüyorum. Mesele sadece para poltikasından ibaret değil. Türkiye'nin bir bütçesi var. Bütçesinin beraberinde getirdiği yatırım harcamaları var. Sosyal harcamaları var. Borçlanma var. Dolayısıyla toplam bütçe yönetimibde kaynak dağıtımı var. Yani kamu maliyesinin tutarlılığı son derece önemli."

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