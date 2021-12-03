CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.
Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı.
RANDEVUSUZ GİTTİ İÇERİ ALINMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği TÜİK' te içeri alınmadı.