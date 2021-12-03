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    • Güncel
    • 03.12.2021 11:00
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    • 03.12.2021 11:59
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan her verinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını rahat bırakmıyor. Başkan Erdoğan’ın müdahale ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yaptığı baskın gibi ziyaretin ardından şimdi de TÜİK’i hedef aldı. TÜİK’in enflasyon açıklaması hakkında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, randevu verilmediği için TÜİK'e alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

    Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

    TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı.

    RANDEVUSUZ GİTTİ İÇERİ ALINMADI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği TÜİK' te içeri alınmadı.

        BU SEFER DE TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
        Kılıçdaroğlu bu sefer de TÜİK'te çalışan memurları tehdit etti. Kılıçdaroğlu TÜİK memurlarını "Saray memuru" diye suçlayarak "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi hakkıyla yapın. Şu binada oturanlar unutmasınlar, oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergi ile yapıldı. Aldığınız aylıklar işçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır." dedi.

        Her defasında AK Parti iktidarının kurum ve kuruluşlara baskı yaptığı ve müdahale ettiği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun özellikle ülke ekonomisi hakkında açıklanan verilerden sonra baskın yapar gibi söz konusu kuruluşlara gitmesi büyük tepki çekti.

        İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'i basmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da tepki geldi. Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

            MERKEZ BANKASI'NI DA TEHDİT ETMİŞTİ
            Merkez Bankası Ekim ayında 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekmişti.

            Karardan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun" sözlerini sarf etmişti.

            Köşeli kelimeler ile faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" diyerek seslendi.

            TEHDİDE DEVAM EDİYOR
            İç politikaya dönük gerilimi yükselten bir üslup kulanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

            KAVCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SPEKÜLASYONLAR ZARAR VERİYOR
            Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." dedi.

            Bugün de üstü kapalı tehditlerine devam eden ve faiz indirimlerine karşı olan Kılıçdaroğlu, Kars'taki 'Muhtarlar Buluşması'nda, "Buradan Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın." dedi.

            BÜROKRATLARA TEHDİT KAVCIOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI
            Londra'daki para baronlarının sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın aldığı kararlarla Türkiye'yi fakirleştirdiğini ve vatandaşların faturasını dahi ödeyemez hale getirdiğini ileri sürdü.

                "Erdoğan, "Ben ekonomistim" diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" diyen Kılıçdaroğlu yine bürokratları tehdit etmişti:

                "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!"
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                Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! Açıklanan her ekonomik verinin ardından kurum basıyor! Şimdi de hedefi TÜİK!
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