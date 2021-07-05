Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 11:56
    ABONE OL

    Bekçi zamlı maaş hesaplama 2021: Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar? Bekçi zamlı maaşları ne kadar oldu?

    Milyonlarca memurun beklediği zam tutarı bugün 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından gözler memurlara zam geleceği haberine çevrildi. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. En merak edilenlerden biri de bekçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı oldu. Peki, Bekçi maaş zammı ne kadar oldu? İşte, 2021 temmuz zamlı bekçi maaşları!

    takvim.com.tr
    FARUK ERDEM
    En düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar 2021?

    Bekçi maaşları yeni zam ile kaç para oldu 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 bekçi maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için beklenen gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyon verileri ile bekçi maaşlarına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar 2021? İşte tüm detaylar!

    2021 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    2021 Temmuz ayında Çarşı ve Mahalle bekçisinin alacağı maaşlar şu şekilde;

    İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL

    Lise mezunu bekçi maaşı 5.186 TL

    Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı 5.421 TL

    HANGİ MESLEK KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK?

    MEMURA FARK GELDİ

    Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşları da değişti. Buna göre memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı da alacaklar. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye çıkmış olacak.

    Enflasyon rakamları açıklandı milyonlarca memur ve emekli ile birlikte sosyal yardım alanların maaşları değişti. Memurlarda zam yüzde 3+5.45 şeklinde uygulanacak. Böylece memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten 5.45 oranında enflasyon farkı almıaş olacak. toplam zam oranı da yüzde 8.45 olacak. En düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı da 3.276 lira olacak.
    Memurların aldığı aile yardımları da artacak. Buna göre . eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.



        Mesleklere göre memur maaşları ise şöyle olacak;

        YENİ MEMUR MAAŞLARI

        Unvan Derece Net görev aylığı
        Ocak 2021 Temmuz 2021
        Genel müdür ¼ 14.917 16.177,48
        Şube müdürü (üniversite mez.) 7.862 8.526,34
        Memur (üniversite mez.) 9/1 4.866 5.277,17
        Öğretmen 1/4 6.074 6.587,25
        Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.826,20
        Başkomiser 3/1 7.858 8.522,00
        Polis memuru 8/1 6.883 7.464,61
        Uzm. doktor 1/4 9.337 10.125,97
        Hemşire (üniversite mez.) 5/1 5.893 6.390,96
        Mühendis 1/4 8.025 8.703,11
        Teknisyen (lise mezunu) 11/1 5.063 5.490,82
        Profesör 1/4 12.881 13.969,44
        Araştırma görevlisi 7/1 7.621 8.264,97
        Vaiz 1/4 6.311 6.844,27
        Avukat 1/4 7.663 8.310,52



        Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.

        AİLE YARDIMI ARTACAK….

        Memur aile yardımı Mevcut Yeni
        - Eş 376,83 408,67
        - Çocuk (0-6 yaş) 82,89 89,90
        - Çocuk (6 yaş üstü) 41,45 44,95
        2 çocuklu, eşi çalışmayan 542,63 lira alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhalefetin Devlet zarar ediyor algısı çöktü!
        Haberler Ekonomi Bekçi zamlı maaş hesaplama 2021: Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar? Bekçi zamlı maaşları ne kadar oldu?