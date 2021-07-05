Bekçi zamlı maaş hesaplama 2021: Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar? Bekçi zamlı maaşları ne kadar oldu?

HANGİ MESLEK KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK?

MEMURA FARK GELDİ

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşları da değişti. Buna göre memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı da alacaklar. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye çıkmış olacak.

Enflasyon rakamları açıklandı milyonlarca memur ve emekli ile birlikte sosyal yardım alanların maaşları değişti. Memurlarda zam yüzde 3+5.45 şeklinde uygulanacak. Böylece memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten 5.45 oranında enflasyon farkı almıaş olacak. toplam zam oranı da yüzde 8.45 olacak. En düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı da 3.276 lira olacak.

Memurların aldığı aile yardımları da artacak. Buna göre . eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.