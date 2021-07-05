Bekçi zamlı maaş hesaplama 2021: Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar? Bekçi zamlı maaşları ne kadar oldu?

Bekçi maaşları yeni zam ile kaç para oldu 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 bekçi maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için beklenen gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyon verileri ile bekçi maaşlarına yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek bekçi maaşı ne kadar 2021? İşte tüm detaylar!
2021 TEMMUZ BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2021 Temmuz ayında Çarşı ve Mahalle bekçisinin alacağı maaşlar şu şekilde;
İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL
Lise mezunu bekçi maaşı 5.186 TL
Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı 5.421 TL
HANGİ MESLEK KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK?
MEMURA FARK GELDİ
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşları da değişti. Buna göre memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı da alacaklar. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye çıkmış olacak.
Enflasyon rakamları açıklandı milyonlarca memur ve emekli ile birlikte sosyal yardım alanların maaşları değişti. Memurlarda zam yüzde 3+5.45 şeklinde uygulanacak. Böylece memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten 5.45 oranında enflasyon farkı almıaş olacak. toplam zam oranı da yüzde 8.45 olacak. En düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı da 3.276 lira olacak.
Memurların aldığı aile yardımları da artacak. Buna göre . eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.