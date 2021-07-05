Memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI

Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.