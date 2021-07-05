Memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu?

Memur net maaş hesaplama ekranı! 2021 memur maaş zamları açıklandı ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli oldu. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Vatandaşlar memur net maaş hesaplama ekranını sorgulayarak bu ay ne kadar maaş alacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar!
MAŞAŞLAR NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.
MEMURA EN AZ 4.299 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.
Eş yardımı 405,73,
0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,
6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.