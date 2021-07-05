Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 10:53
    ABONE OL

    Memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu?

    Memur net maaş hesaplama! Memur maaş zamlarının ardından memur net maaş hesaplama ekranı yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca memur, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte yılın ikinci 6 aylık döneminde zamlı maaş alacak. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurlar net maaş hesaplaması yapıyor ve bu ay ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor.

    takvim.com.tr
    Memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu?

    Memur net maaş hesaplama ekranı! 2021 memur maaş zamları açıklandı ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli oldu. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Vatandaşlar memur net maaş hesaplama ekranını sorgulayarak bu ay ne kadar maaş alacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar!

    MAŞAŞLAR NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

    Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

    MEMURA EN AZ 4.299 TL

    Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

    Eş yardımı 405,73,

    0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

    6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

    6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI

        Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

        Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.

        6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

        Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yani Temmuz ayında zam oranı yüzde 8,45 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da yüzde 8,45 olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray'da Luyindama yerine Tomas Ribeiro
        Haberler Ekonomi Memur net maaş hesaplama! Aile yardımı olmadan 2021 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu?