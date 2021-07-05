65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? Temmuz zammı sonrası 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

HANGİ DURUMDA AYLIK KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına geliri 701 liranın üzerinde olanların da 65 yaş aylıkları gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 1.000 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 701 liranın üzerine çıkacağı için bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekiyor.

65 yaş aylığı alırken, nafaka bağlananların da aylığı kesilir. Adres değişikliğinde de maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirildiğinde değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa, kesilen aylık tekrar bağlanır.