65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? Temmuz zammı sonrası 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu? Yaşı vatandaşlar 65 yaş aylığı ödemesinden faydalanabiliyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında güncellenince 65 yaş aylığının miktarında da artış oluyor. 2021 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte; 65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar sorusunun yanıtı da belli olacak.
65 YAŞ AYLIĞI MAAŞ ZAMMI NE KADAR?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni maaşın ne kadar olacağı da belli olacak. Yeni maaşın ne kadar olacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDI?
Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı zam oranına eklendi. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki etti.
Buna göre, 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruştan 763 lira 86 kuruşa yükseldi.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?
Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.