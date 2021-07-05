Asgari ücrete zam geldi mi? Emekli memur zammı sonrası 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

2021 asgari ücret ne kadar oldu? Emekli memur zammı sonrası asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret zammı merak edilen konulardan birisi oldu. Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret ile maaş alıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilere Temmuz ayından geçerli olmak üzere zam yapılacak. Bu zammın asgari ücreti etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Peki; 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete zam geldi mi? İşte detaylar!