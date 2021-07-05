Asgari ücrete zam geldi mi? Emekli memur zammı sonrası 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

2021 asgari ücret ne kadar oldu? Emekli memur zammı sonrası asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret zammı merak edilen konulardan birisi oldu. Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret ile maaş alıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilere Temmuz ayından geçerli olmak üzere zam yapılacak. Bu zammın asgari ücreti etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Peki; 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete zam geldi mi? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?
2021 asgari ücrete herhangi bir zam yapılmadı. Asgari ücrete zam her yılın Ocak ayında yapılıyor ve yılda yalnızca bir kez oluyor. Dolayısıyla bu zam sadece memur ve emeklileri etkileyecek.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.
2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
BRÜT ASGARİ ÜCRET: 3.577,50
NET ASGARİ ÜCRET: (BEKAR ÇOCUKSUZ): 2.825,90
NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN): 2.879,57