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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:59
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    • 05.07.2021 08:59
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    Asgari ücrete zam geldi mi? Emekli memur zammı sonrası 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

    Emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı sonrası asgari ücret zammı var mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete zam geldi mi? Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren karar duyuruldu. Emekli ve memurlar, Haziran ayı enflasyon verilerine göre yüzde kaç zam alacağını öğrenebilecek. Yapılan zam sonrası gözler asgari ücrete çevrilmiş durumda. Peki; asgari ücrete zam geldi mi? 2021 asgari ücret ne kadar oldu? İşte, asgari ücretli çalışanların merak ettiği konunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete zam geldi mi? Emekli memur zammı sonrası 2021 asgari ücret ne kadar oldu?

    2021 asgari ücret ne kadar oldu? Emekli memur zammı sonrası asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret zammı merak edilen konulardan birisi oldu. Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücret ile maaş alıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilere Temmuz ayından geçerli olmak üzere zam yapılacak. Bu zammın asgari ücreti etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Peki; 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete zam geldi mi? İşte detaylar!

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

    2021 asgari ücrete herhangi bir zam yapılmadı. Asgari ücrete zam her yılın Ocak ayında yapılıyor ve yılda yalnızca bir kez oluyor. Dolayısıyla bu zam sadece memur ve emeklileri etkileyecek.

    2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.

    2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

    BRÜT ASGARİ ÜCRET: 3.577,50

    NET ASGARİ ÜCRET: (BEKAR ÇOCUKSUZ): 2.825,90

    NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN): 2.879,57

        NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU): 2.919,81

        NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU): 2.960,06

        NET ASGARİ ÜCRET: (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU): 3.013,72

        İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Bir işçinin saatlik mesai ücretinin hesaplanması için maaşının bilinmesi gerekiyor. İşçinin aldığı aylık maaş 225'e bölünür ve böylece saatlik gelir elde edilir.

        FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR?

        Fazla mesai ücreti, normal mesainin üzerinde çalışan işçinin artı saatler için alacağı miktarı ifade etmektedir.

        En basit yöntemiyle fazla mesai ücreti işçinin saatlik geliri üzerinden hesaplanır.

        İşçinin saatlik ücretine yüzde 50 ek gelir eklenir ve böylece fazla mesai ücreti ortaya çıkmış olur.

        AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

        2020 yılında asgari ücret minimum net 2 bin 324 lira olarak açıklanmıştı. Bu ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahildi. İşçinin eline minimum 220 lira 73 kuruş eklenerek 2 bin 324 liraya ulaşılıyordu. Yeni açıklanacak miktarda da net asgari ücrete AGİ'nin dahil olması bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam geldi mi? Emekli memur zammı sonrası 2021 asgari ücret ne kadar oldu?