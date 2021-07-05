Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanet…

Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte Kurban Bayramı için de heyecan dolu geri sayım başladı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi vekalet yoluyla kurban kesim ücreti, yazılı ve sözlü olarak nasıl sunulduğuna yönelik araştırmalarını arttırdı. İşte tüm bilgiler…
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBAN VEKALETİ NEDİR?
Ayrıca vekâletle kurban kestirecek kişi şayet istiyorsa, kurban kesiminin yanı sıra, alım işlemleri de vekâlete dâhil edilebilir. Bu durumda kişi, vekile "kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim" diyerek vekâlet verir.
Pratik hayatta, bir kimseye "kurban işimi hallet" denilmesi halinde, bu sözle, ona vekâlet verilmiş olur. O kimse de bir hayvan alıp kesebilir. Bu şekilde vekâlet vererek kurbanını kestiren kişi, kurban ibadetini yerine getirmiş olur.
Yine bir kimseye "benim için bir kurban al, kes" denilirse, ona kurbanlık bir hayvanı hem satın alma ve hem de kesme veya kestirmeye vekâlet verilmiş olur. Diğer yandan, vekâlet verme konusunda toplumda yaygın başka bazı örfi ifade ve uygulamalarla da vekâlet verilebilir. Bu durumda vekâletin çerçevesini, aksine bir açıklama olmadıkça, o konuda topluma yerleşmiş olan uygulama belirler.
SÖZLÜ VEKALET NASIL VERİLİR?
Vekâlet sözlü de, yazılı da olabilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.