Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 13:03
    ABONE OL

    Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanet…

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı’na az bir zaman kala ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretinin 2021 yılında ne kadar olduğu açıklandı. İslam alemi sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti vermek istiyor ve detayları araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021?

    Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temmuz ayının başlamasıyla birlikte Kurban Bayramı için de heyecan dolu geri sayım başladı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi vekalet yoluyla kurban kesim ücreti, yazılı ve sözlü olarak nasıl sunulduğuna yönelik araştırmalarını arttırdı. İşte tüm bilgiler…

    VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    KURBAN VEKALETİ NEDİR?

    Ayrıca vekâletle kurban kestirecek kişi şayet istiyorsa, kurban kesiminin yanı sıra, alım işlemleri de vekâlete dâhil edilebilir. Bu durumda kişi, vekile "kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim" diyerek vekâlet verir.

    Pratik hayatta, bir kimseye "kurban işimi hallet" denilmesi halinde, bu sözle, ona vekâlet verilmiş olur. O kimse de bir hayvan alıp kesebilir. Bu şekilde vekâlet vererek kurbanını kestiren kişi, kurban ibadetini yerine getirmiş olur.

    Yine bir kimseye "benim için bir kurban al, kes" denilirse, ona kurbanlık bir hayvanı hem satın alma ve hem de kesme veya kestirmeye vekâlet verilmiş olur. Diğer yandan, vekâlet verme konusunda toplumda yaygın başka bazı örfi ifade ve uygulamalarla da vekâlet verilebilir. Bu durumda vekâletin çerçevesini, aksine bir açıklama olmadıkça, o konuda topluma yerleşmiş olan uygulama belirler.

    SÖZLÜ VEKALET NASIL VERİLİR?

    Vekâlet sözlü de, yazılı da olabilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

        YAZILI VEKALET NASIL VERİLİR?

        Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına "belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine" dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir. Günümüzde yazılı yolla vekâlete, umumiyetle kurumların düzenledikleri kurban organizasyonlarında başvurulmaktadır. Burada önemli olan husus, vekil tayin edilen kimsenin belli birisi olmasıdır. Bu yüzden, kurban organizasyonu yapan kuruluşların, vekâlet işlerini yürütürken, belli bir kimseyi görevlendirmeleri gerekir. Bu görevli kimse de, vekâletini aldığı kişilerin kurbanlarını kesme, kestirme görevini bizzat takip etmeli, yeni vekil tayini gerekiyorsa bunları da titizlikle yerine getirmelidir.

        Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

        Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
        Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
        Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan gazeteden rezillik! Türkiye’nin Fransız Rafale jetlerini...
        Haberler Ekonomi Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanet…