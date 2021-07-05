Kurban vekalet ücreti ne kadar 2021? Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır? Diyanet…

Pratik hayatta, bir kimseye "kurban işimi hallet" denilmesi halinde, bu sözle, ona vekâlet verilmiş olur. O kimse de bir hayvan alıp kesebilir. Bu şekilde vekâlet vererek kurbanını kestiren kişi, kurban ibadetini yerine getirmiş olur.

Yine bir kimseye "benim için bir kurban al, kes" denilirse, ona kurbanlık bir hayvanı hem satın alma ve hem de kesme veya kestirmeye vekâlet verilmiş olur. Diğer yandan, vekâlet verme konusunda toplumda yaygın başka bazı örfi ifade ve uygulamalarla da vekâlet verilebilir. Bu durumda vekâletin çerçevesini, aksine bir açıklama olmadıkça, o konuda topluma yerleşmiş olan uygulama belirler.

SÖZLÜ VEKALET NASIL VERİLİR?

Vekâlet sözlü de, yazılı da olabilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.