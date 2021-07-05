Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ve memur maaşları zam oranı ile birlikte hesaplara yatıyor!

EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR, HESABA GEÇER?

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.