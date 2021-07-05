Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ve memur maaşları zam oranı ile birlikte hesaplara yatıyor!

Temmuz 2021 emekli ve memur zammı son gelişmeler geliyor. Memur ve emekli maaşları hangi tarihte yatıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkının da üzerine konulacağı maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi ile birlikte maaşlara uygulanacak zam oranı netleşmiş olacak. Peki memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte tüm merak edilenler ve temmuz emekli ve memur zammı ile ilgili detaylar!
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021
Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.
EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.