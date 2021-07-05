Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 07:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 07:29
    ABONE OL

    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ve memur maaşları zam oranı ile birlikte hesaplara yatıyor!

    2021 emekli ve memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlara yatacak zam oranı bu kapsamda netleşmiş olacak. Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Bir başka deyişle, Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam garantilenmiş durumda. TÜİK bilgilerine göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, senelik enflasyon yüzde 16,59 oldu. Şimdi bütün gözler haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman hesaplara yatar? İşte,2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgili detaylar!

    takvim.com.tr
    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

    Temmuz 2021 emekli ve memur zammı son gelişmeler geliyor. Memur ve emekli maaşları hangi tarihte yatıyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Enflasyon farkının da üzerine konulacağı maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi ile birlikte maaşlara uygulanacak zam oranı netleşmiş olacak. Peki memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte tüm merak edilenler ve temmuz emekli ve memur zammı ile ilgili detaylar!

    EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2021

    Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

    EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

    Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

    Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

    NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.

        SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

        Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

            EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR, HESABA GEÇER?

            Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.

            EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

            İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak. Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek.

            SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.

            EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

            Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.

            Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

            TABAN MAAŞ 1500 LİRA

            Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok.

            En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

            Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

            ÖDEMELER ERKENE ALINABİLİR

            Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sürpürge!
            Haberler Ekonomi Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ve memur maaşları zam oranı ile birlikte hesaplara yatıyor!