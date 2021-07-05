5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon ortaya çıktı. Enflasyonun ortaya çıkmasının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki; sigara zammı olacak mı? 5 Temmuz sigaraya zam var mı?
5 TEMMUZ SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara zammı olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL