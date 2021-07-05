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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:45
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    • 05.07.2021 09:45
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    5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi!

    Sigara zammı olacak mı? 5 Temmuz sigaraya zam var mı? TEKEL yeni güncel sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigaraya zam olup olmadığı merak ediliyor. 5 Temmuz sigara zammı olacak mı sorusuna marketlerde yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından, paket başına 2-3 TL zam gelmişti.

    takvim.com.tr
    5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi!

    5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon ortaya çıktı. Enflasyonun ortaya çıkmasının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki; sigara zammı olacak mı? 5 Temmuz sigaraya zam var mı?

    5 TEMMUZ SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Sigara zammı olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL
        Marlboro Touch: 17 TL
        Marlboro: 18 TL
        Parliament: 18,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL
        Muratti Blu: 15 TL
        Lark: 15 TL
        Chesterfield: 14,50 TL
        Chesterfield Mode: 14 TL
        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL
        Kent D-Range: 15 TL
        Kent Swicth: 16 TL
        Kent N-Range: 18 TL
        Rothmans: 14 TL
        Viceroy: 14,50 TL
            TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı 2021?
            Haberler Ekonomi 5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi!