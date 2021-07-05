5 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? TEKEL yeni sigara fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon ortaya çıktı. Enflasyonun ortaya çıkmasının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki; sigara zammı olacak mı? 5 Temmuz sigaraya zam var mı?