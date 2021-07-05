Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu, açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşçinin kendi istek ve kusuru dışında ayrılmasıyla verilen kıdem tazminatında zam yapılacak, Ocak ayında belirlenen rakamın Temmuz ayında ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Milyonlarca işveren ve işçiyi ilgilendiren konuya dair son gelişmeler…
2021 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
HANGİ ORANLAR BEKLENİYOR
5 aylık enflasyon Yüzde 6,39
6 aylık enflasyon (T) Yüzde 7.45-7.98 (ORTALAMA 7.67)
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Yüzde 7.67 (T)
Memur ve memur emeklisi Yüzde 3+4,67 (T)
Sosyal yardımlar Yüzde 7.67 (T)
Kıdem tazminatı tavanı Yüzde 7,67(T)
2021 OCAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADARDI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı. Kıdem tazminatı ile ilgili genelgede, "1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL'dir. " ifadesi yer aldı.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kişi işinden çıkarılsın ya da çıkarılmasın olası bir hâlde ne kadar tazminat alacağını bilerek kendini güvence altına almak ister. Bu tazminatın genel kaynağı 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışanlara maddi güvence sağlamak ve işverenin haksız çalışan sirkülasyonunu engellemek içindir.
Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14.maddesinde geçer. Bu maddeye göre; işçi işe başladığı gün itibarıyla aynı işverenin bir veya birden fazla işyerlerinde çalıştığı sürelerinin toplanması ve göze alınması ile hizmet aktinin devamı boyunca geçen her tam sene için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminattır.
Bu tazminat işçinin haklarının korunması ve maddi olarak güvence altına alınmasını hedefler. Şayet bir iş veren çalışanını bir nedene dayandırmadan veya dayandırarak işine son vermesi hâlinde bu tazminat hesaplama işlemi yapılır ve sonunda işçiye belirli ödemesi gereken işveren tarafından ödenir.