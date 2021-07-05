Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 09:32
    ABONE OL

    Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu, açıklandı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı sonrasında kıdem tazminatında nasıl bir fiyat güncelleme olduğu milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu, açıklandı mı? İşçi ve işverenleri ilgilendiren kıdem tazminatını almak için şartlar neler? Hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

    Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu, açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşçinin kendi istek ve kusuru dışında ayrılmasıyla verilen kıdem tazminatında zam yapılacak, Ocak ayında belirlenen rakamın Temmuz ayında ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Milyonlarca işveren ve işçiyi ilgilendiren konuya dair son gelişmeler…

    2021 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    HANGİ ORANLAR BEKLENİYOR

    5 aylık enflasyon Yüzde 6,39

    6 aylık enflasyon (T) Yüzde 7.45-7.98 (ORTALAMA 7.67)

    SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Yüzde 7.67 (T)

    Memur ve memur emeklisi Yüzde 3+4,67 (T)

    Sosyal yardımlar Yüzde 7.67 (T)

    Kıdem tazminatı tavanı Yüzde 7,67(T)

    2021 OCAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADARDI?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili bilgiler ile tazminattan asgari ücrete artış oranlarını içeren genelgeyi yayınladı. Genelgede kıdem tazminatı tavan ücreti, brüt asgari ücret ve kamu personelinin tavan ücretleriyle ilgili bilgiler de yer aldı. Kıdem tazminatı ile ilgili genelgede, "1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL'dir. " ifadesi yer aldı.

    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

    Kişi işinden çıkarılsın ya da çıkarılmasın olası bir hâlde ne kadar tazminat alacağını bilerek kendini güvence altına almak ister. Bu tazminatın genel kaynağı 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışanlara maddi güvence sağlamak ve işverenin haksız çalışan sirkülasyonunu engellemek içindir.

    Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14.maddesinde geçer. Bu maddeye göre; işçi işe başladığı gün itibarıyla aynı işverenin bir veya birden fazla işyerlerinde çalıştığı sürelerinin toplanması ve göze alınması ile hizmet aktinin devamı boyunca geçen her tam sene için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminattır.

    Bu tazminat işçinin haklarının korunması ve maddi olarak güvence altına alınmasını hedefler. Şayet bir iş veren çalışanını bir nedene dayandırmadan veya dayandırarak işine son vermesi hâlinde bu tazminat hesaplama işlemi yapılır ve sonunda işçiye belirli ödemesi gereken işveren tarafından ödenir.

        KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Kıdem tazminatı hesaplanırken belirli aşamalar ve hususlar vardır;

        İlk başta çalışanın toplam ne kadar çalıştığı belirlenir.

        Çalışanın toplam çalıştığı yıl sayısıyla son aldığı brüt maaşı çarpılır.

        Tam süre hesaplanırken sene bazlı olduğundan dolayı kişinin artan küsurat vakti de olur. Bu vakit de gün sayısıyla belirlenir ve kişinin günlük brüt ücreti ile çarpılır.

        Çıkan rakamdan yüzde 0,759 oranında vergiler kesilir ve kalan ücret çalışana ödenir.

        Bu hesaplama esnasında da ihbar tazminatı hesaplama da yapılır.

        ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR:

        Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli unsurlara sahip olması önem taşımaktadır. Bu unsurlar;

        İşçi, işveren tarafından nedensiz veya haksız sebeplerle çıkarmış olmalıdır.

        İşçi, işverenin yanında en az 1 sene resmî olarak çalışıyor olmalıdır. Sigorta primi üstünden anlaşılan bu hâlde işçinin sigortalı çalışıyor olması önemlidir.

        Kadın çalışan için ise evlendikten 1 sene sonra işten ayrılması aynı durum sayılır.

        Erkek çalışan için askerlik görevini yapması için silah altına alınmış olması da kıdem tazminatına girer.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muhalefetin Devlet zarar ediyor algısı çöktü!
        Haberler Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu, açıklandı mı?