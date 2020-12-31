2021 yılbaşı milli piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta?

Her yılbaşında yapılan çekiliş ile ilgili olarak MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihinde yani bugün saat 23.00'te başlayacak olan çekilişlerin ardından binlerce kişi kendi biletinde yazan numaralar ile sorgulamalar yapacak. Zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek. Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi ise Kanal D'den naklen izlenebilecek.
Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI
Çekilişlerde tespit edilen talihli rakamlar anlık olarak takvim.com.tr'nin 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasında olacak.
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:
Milli Piyango tam bilet 100 TL,
Milli Piyango yarım bilet 50 TL,
Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL