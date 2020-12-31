2021 yılbaşı milli piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta?

Her yılbaşında yapılan çekiliş ile ilgili olarak MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihinde yani bugün saat 23.00'te başlayacak olan çekilişlerin ardından binlerce kişi kendi biletinde yazan numaralar ile sorgulamalar yapacak. Zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

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