Merakla beklenen Milli Piyango sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2020 akşamı yapılan çekiliş ile birlikte büyük ikramiye olan 100 milyon TL'nin ve diğer ikramiyelerin sahipleri açıklandı. Biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğrenmek için bilet sorgulama yapabilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletlerine ikramiye çıktığını öğrenenler en azından biletlerine verdikleri ücreti geri almak için amorti sonuçlarını merak ediyorlar. Amorti, Milli Piyango biletlerinin çekilişte son rakamlarına göre biletlere verilen ikramiyeyi kapsıyor. Amorti tutarları ise biletin değeri kadar oluyor. Milli Piyango çekilişinde her yıl olduğu gibi yıl için de amortiler için iki rakam çekildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
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MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI
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Yılbaşı Çekilişi Amorti Sonuçları
Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletlerine ikramiye çıktığını öğrenenler en azından biletlerine verdikleri ücreti geri almak için amorti sonuçlarını merak ediyorlar. Amorti, Milli Piyango biletlerinin çekilişte son rakamlarına göre biletlere verilen ikramiyeyi kapsıyor. Amorti tutarları ise biletin değeri kadar oluyor. Milli Piyango çekilişinde her yıl olduğu gibi yıl için de amortiler için iki rakam çekildi. Bu iki rakamdan birisi biletinizin son rakamı oluyorsa bilet fiyatınızı alabilirsiniz. Bu kapsamda çeyrek bilete sahipseniz 25 TL, yarım bilete sahipseniz 50 TL, tam bilete sahipseniz 100 TL alabilirsiniz. Amorti ödemeleri ise bayilerden yapılmaktadır.
Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Öğren
Milli Piyango sorgulama robotu ile birlikte biletinize çıkan ikramiyeyi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Normalde açıklanan numaralarda tek tek biletlerinizi kontrol etmek gerekirken sorgulama robotu ile birlikte bilet numaralarınızı yazarak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebiliyorsunuz. Bunun için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak yazın ve ardından sorgulama işlemini başlatın. Biletinize ikramiye çıkmış ise ikramiye tutarı ekranda belirecektir.
Kazanmış olduğunu ikramiyeleri 5 bin TL'ye kadar bayilerden alabilirsiniz. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ikramiyeleri ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerinden bileti ibraz ederek almanız mümkündür. 100 bin TL ve büyük ikramiye için ise sadece İstanbul Levent'te bulunan Halkbank'tan ikramiyenizi alabilirsiniz.
Online Piyango Biletleri İkramiye Nasıl Alınır?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte online oynadığınız piyango biletlerine isabet eden ikramiyeleri de öğrenebilirsiniz. Online bilete sahip olanlar ve ikramiye kazananlar ise ikramiyelerini nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Milli Piyango internet sitesinden online olarak oynanmış biletlere ikramiye isabet ettiğinde ikramiye otomatik olarak bilete tanımlanmaktadır ve ayrıca bir sorgulama yapmaya gerek yoktur. Bunun için sisteme giriş yaparak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Biletinize ikramiye isabet etmişse ödemeyi ise sisteme tanımlayacağınız banka hesabı üzerinden çekebilirsiniz. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra Hesabım kısmına gelin ve ardından Para Çekme menüsü altından çekmek istediğiniz ikramiye tutarını girin. İsterseniz ikramiye tutarının hepsini çekebilir ya da belirlediğiniz tutarı da çekebilirsiniz. İkramiye tutarını belirledikten sonra ikramiyenin yatırılmasını istediğiniz banka hesap bilgilerini sisteme girerek hesabınızın olduğu bankadan ikramiyeyi çekebilirsiniz. İkramiye ödemeleri tutara göre en fazla 5 gün içerisinde sisteme girilmiş olan banka hesabına yatırılmaktadır. Bu ödeme yöntemi sadece online olarak alınmış biletler için geçerli olup bayilerden ya da satış noktalarından alınmış biletler için sözü edilen ödeme kanallarının kullanılması gerekiyor.
Amorti nedir?
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.