Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Öğren

Milli Piyango sorgulama robotu ile birlikte biletinize çıkan ikramiyeyi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Normalde açıklanan numaralarda tek tek biletlerinizi kontrol etmek gerekirken sorgulama robotu ile birlikte bilet numaralarınızı yazarak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebiliyorsunuz. Bunun için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak yazın ve ardından sorgulama işlemini başlatın. Biletinize ikramiye çıkmış ise ikramiye tutarı ekranda belirecektir.

Kazanmış olduğunu ikramiyeleri 5 bin TL'ye kadar bayilerden alabilirsiniz. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ikramiyeleri ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerinden bileti ibraz ederek almanız mümkündür. 100 bin TL ve büyük ikramiye için ise sadece İstanbul Levent'te bulunan Halkbank'tan ikramiyenizi alabilirsiniz.